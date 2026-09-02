Δεν εξελέγη Αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα – Δούρου: Μελανή σελίδα με υπογραφή του πρωθυπουργού (Video)

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Δεν «πέρασε» η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο προεδρείο της Βουλής, καθώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο κατά τον Κανονισμό της Βουλής αριθμό θετικών ψήφων.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, 169 βουλευτές δήλωσαν «παρών», ενώ 119 βουλευτές υπερψήφισαν.

Με δεδομένο ότι στη διαδικασία δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, η ΝΔ αλλά και η ΝΙΚΗ τοποθετήθηκαν με «παρών», ψήφοι οι οποίες έκριναν το αποτέλεσμα, καθώς η υποψηφιότητα συγκέντρωσε πάνω από το απαιτούμενο μίνιμουμ των 75 ψήφων, ωστόσο οι «αρνητικές» ψήφοι ήταν περισσότερες.

Συνολικώς στην ψηψοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές.

Την Έλενα Ακρίτα υπερψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Από τους 53 ανεξάρτητους βουλευτές, την Έλενα Ακρίτα υπερψήφισαν οι 39 και 5 ψήφισαν παρών (Μ. Γαυγιωτάκης, Χ. Κατσιβαρδάς, Ι. Κόντης, Αρετή Παπαϊωάννου, Κ. Φλώρος).

Από την ονομαστική ψηφοφορία απείχε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Σαλμάς, Παύλος Σαράκης, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Νίκος Βρεττός, Γιώργος Μανούσος, Ιωάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης, και Γιώργος Ασπιώτης.

Η Ζώη Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως η Πλεύση Ελευθερίας αμφισβητεί το αποτέλεσμα διότι υπήρξαν 141 επιστολικές ψήφοι, διατυπώνοντας το ρητορικό ερώτημα, αν όλοι αυτοί οι βουλευτές πληρούσαν τα κριτήρια για επιστολική ψήφο.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο μένει κενή, κι έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετρά μία ψήφο λιγότερη στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Σημειώνεται ότι η αντιπολίτευση, μεταξύ άλλων κατηγοριών προς την πλειοψηφία, της καταλόγισε και πρόθεση για την αλλοίωση των συσχετισμών στο συγκεκριμένο όργανο.

Δούρου: Πραξικοπηματική αφαίρεση ψήφου

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για «άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού».

Σε δήλωσή της στο Περιστύλιο της Βουλής, η Ρ. Δούρου δήλωσε ότι «σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μια ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία, μετά από 30 ολόκληρα έτη.

Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς, ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονεία της Δεξιάς».

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