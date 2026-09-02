Jean-Paul Rappeneau: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σκηνοθέτης του «Cyrano de Bergerac»

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Ο κινηματογραφιστής Ζαν-Πολ Ραπενό (Jean-Paul Rappeneau), σκηνοθέτης οκτώ ταινιών μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων η πολύ δημοφιλής, στη Γαλλία και το εξωτερικό, ταινία «Συρανό ντε Μπερζεράκ» («Cyrano de Bergerac» – 1990), απεβίωσε χθες, Τρίτη, στο Παρίσι σε ηλικία 94 ετών, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους γιους του.

Ο Ζαν-Πολ Ραπενό, ένας από τους πρυτάνεις του γαλλικού κινηματογράφου, είχε σκηνοθετήσει τους μεγαλύτερους γάλλους ηθοποιούς, από τον Υβ Μοντάν (Yves Montand – «Ο άγριος»-«Le Sauvage») μέχρι την Κατρίν Ντενέβ (Catherine Deneuve – «Το σκάνδαλο του πράσινου πύργου»-«La Vie de château»), περνώντας από τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ (Gérard Depardieu) ή την Ιζαμπέλ Ατζανί (Isabelle Adjani – «Όλο φωτιά, όλο φλόγα»-«Tout feu, tout flamme»).

Αυτοδίδακτος και έχοντας εκπαιδευθεί κυρίως δίπλα στον Λουί Μαλ (Louis Malle – «Αντίο παιδιά»-«Au revoir les enfants»), γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ανεβάζοντας στο σινεμά τις περιπέτειες του Συρανό, μια ταινία βασισμένη στο θεατρικό έργο του Εντμόν Ροστάν (Edmond Rostand).

Με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ στον ομώνυμο ρόλο, ο «Συρανό» του κέρδισε το 1991 δέκα βραβεία Σεζάρ (César Awards), μεταξύ των οποίων το βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ ο Ζαν-Πολ Ραπενό τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου σκηνοθέτη.

Ήταν ο ίδιος σεναριογράφος των ταινιών του και φημιζόταν για την τελειομανία του.

Jean-Paul Rappeneau Dies: 'Cyrano de Bergerac' Director Was 94 https://t.co/OhqFcqvgOL — Deadline (@DEADLINE) September 2, 2026

«Δεν είμαι σαν μια μηλιά που ρίχνει τα φρούτα της κάθε φθινόπωρο. Ο ρυθμός μου είναι μάλλον μια ταινία κάθε πέντε ή έξι χρόνια. Δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να κάνω τη μια ταινία μετά την άλλη. Εκτός ασφαλώς αν έχω ανάγκη χρημάτων…», έλεγε το 2015 στο εβδομαδιαίο περιοδικό Paris Match.

Αρχικά σεναριογράφος, κυρίως της «Ζαζί στο μετρό» («Zazie dans le Métro») του Λουί Μαλ, έκανε τα πρώτα βήματά του στη σκηνοθεσία υπογράφοντας το 1966 «Το σκάνδαλο του πράσινου πύργου» («La Vie de château»), στο οποίο η Κατρίν Ντενέβ υποδύεται μια σύζυγο που πλήττει στο πλευρό του Φιλίπ Νουαρέ (Philippe Noiret).

Στη συνέχεια οι επιτυχίες διαδέχθηκαν η μία την άλλη.

Το 1971 γύρισε τους «Παντρεμένους αλά… γαλλικά» («Les Mariés de l’an II») με τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό (Jean-Paul Belmondo) και την Μαρλέν Ζομπέρ (Marlène Jobert) και το 1975 σκηνοθέτησε τις περιπέτειες του «Άγριου» («Le Sauvage»).

Έξι χρόνια αργότερα, έκανε νέα επιτυχία με την ταινία «Όλο φωτιά, όλο φλόγα» («Tout feu, tout flamme»), με τους Υβ Μοντάν και Ιζαμπέλ Αντζανί.

Έπειτα από απουσία σχεδόν 10 ετών, ανέλαβε την πρόκληση να διασκευάσει για τη μεγάλη οθόνη, με τη βοήθεια του γάλλου συγγραφέα Εμανουέλ Καρέρ (Emmanuel Carrère), το θεατρικό έργο «Συρανό ντε Μπερζεράκ» («Cyrano de Bergerac»), το οποίο είχε γράψει στα τέλη του 19ου αιώνα ο Εντμόν Ροστάν.

«Δεν μπορούσαμε να αρκεσθούμε στο να μετατρέψουμε απλώς σε εικόνες αυτό το θεατρικό έργο (…) Το αληθινό στοίχημα της ταινίας είναι ότι τα πρόσωπα μιλούν σ’ αυτή με στίχους», είχε εξηγήσει.

Το 2025, ο Ζαν-Πολ Ραπενό είχε εκδώσει τα απομνημονεύματά του («Vive allure»-«Με ζωηρό ρυθμό»), στα οποία μπορούσε κανείς να διακρίνει την ιδιαίτερη προσέγγισή του στο επάγγελμα του σκηνοθέτη. «Όταν μια ταινία τελειώνει», έλεγε, «είμαι σαν τον ναυαγό στην παραλία, περιμένω το επόμενο ταξίδι».

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