Νέα όξυνση στις σχέσεις Μόσχας–Βερολίνου: Στο ρωσικό ΥΠΕΞ ο Γερμανός επιτετραμμένος , νέες απειλές Μεντβέντεφ

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Στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε την Τετάρτη ο επιτετραμμένος της Γερμανίας στη Μόσχα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε νέα τροχιά έντασης.

Η κίνηση της ρωσικής πλευράς έρχεται μετά τις κατηγορίες του Βερολίνου ότι η Ρωσία συνδέεται με την επίθεση με drone που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Μόσχα, από την πλευρά της, απορρίπτει τις συγκεκριμένες κατηγορίες και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο για «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», εντείνοντας περαιτέρω τη διπλωματική αντιπαράθεση.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Σε σημερινή του ανάρτηση, υποστήριξε ότι η Γερμανία «αξίζει» να βρεθεί στο στόχαστρο, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της γερμανικής κυβέρνησης, κατηγορώντας την για «νεοναζιστικές» και «ρωσοφοβικές» πολιτικές.

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