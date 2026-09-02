Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του – Αντιμετωπίζει ακόμα και θανατική ποινή

Takeaways by to pontiki AI Δικαστής στη Γιούτα παρέπεμψε σε δίκη τον 23χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κρίνοντας ότι τα εισαγγελικά στοιχεία επαρκούν.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διακεκριμένη ανθρωποκτονία και παράνομη χρήση όπλου, ενώ έχει δηλώσει αθώος.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον πυροβόλησε τον Κερκ από ταράτσα πανεπιστημίου λόγω πολιτικών διαφορών, θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες παρευρισκόμενους.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού που παρουσιάστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Σε περίπτωση καταδίκης για τις σοβαρότερες κατηγορίες, ο κατηγορούμενος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και τη θανατική ποινή.

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Κανονικά σε δίκη παραπέμπεται ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Δικαστής στη Γιούτα έκρινε ότι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η εισαγγελία επαρκούν για να προχωρήσει η υπόθεση και για τις επτά κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο Ρόμπινσον έχει δηλώσει αθώος. Σε περίπτωση που κριθεί ένοχος για τις σοβαρότερες κατηγορίες, οι επιβαρυντικές περιστάσεις προβλέπουν ακόμη και την επιβολή της θανατικής ποινής. Ο δικαστής Τόνι Γκραφ αποφάσισε ότι η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε πλήρη δίκη, κρίνοντας πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τις κατηγορίες. Σε βάρος του 23χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακεκριμένη ανθρωποκτονία, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, δύο περιπτώσεις παρακώλυσης της Δικαιοσύνης, δύο περιπτώσεις επηρεασμού μάρτυρα, καθώς και τέλεση βίαιου αδικήματος παρουσία παιδιού.

Εφόσον υπάρξει καταδίκη και γίνουν δεκτές οι επιβαρυντικές περιστάσεις, η υπόθεση θα μπορούσε να καταλήξει ακόμη και σε θανατική ποινή με εκτελεστικό απόσπασμα. Ο δικαστής έκρινε ακόμη ότι υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν την κατηγορία πως ο Ρόμπινσον έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, όταν πυροβόλησε σε χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άτομα για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Κερκ στο Utah Valley University, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Στοιχεία

Η εισαγγελική πλευρά υποστηρίζει ότι διαθέτει μεγάλο όγκο στοιχείων που συνδέουν τον Ρόμπινσον με τη δολοφονία. Ο εισαγγελέας Ράιαν ΜακΜπράιντ ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να πήγε με αυτοκίνητο στο πανεπιστήμιο, να ανέβηκε σε ταράτσα και από εκεί να πυροβόλησε τον Κερκ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, φέρεται να αποκάλυψε την πράξη του σε μηνύματα που έστειλε στον σύντροφό του, Λανς Τουίγκς. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι την εκδοχή αυτή ενισχύουν βίντεο από την περιοχή, ευρήματα DNA στο όπλο και σε κατσαβίδι που εντοπίστηκε στο σημείο, αλλά και τα μηνύματα προς τον Τουίγκς.

Κατά την ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε επίσης βιντεοσκοπημένη κατάθεση του Τουίγκς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε τη δολοφονία τόσο σε γραπτά μηνύματα όσο και κατά τη διάρκεια προσωπικής συζήτησης. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι η επίθεση είχε πολιτικό κίνητρο. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις συντηρητικές θέσεις του Κερκ, μεταξύ άλλων σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και τον γάμο. Ο ΜακΜπράιντ υποστήριξε ότι ο Κερκ έγινε στόχος εξαιτίας των πολιτικών του απόψεων και ότι ο Ρόμπινσον γνώριζε πως ανάμεσα στους παρευρισκομένους υπήρχαν παιδιά.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, στον χώρο βρίσκονταν περίπου 4.000 άνθρωποι. Μάλιστα, ανέφερε ότι σε ένα μόνο στιγμιότυπο από βίντεο διακρίνονταν «τρία μωρά στην αγκαλιά» ενηλίκων. Η εισαγγελική πλευρά συνέδεσε ακόμη το φερόμενο κίνητρο με την αντίθεση του Ρόμπινσον στις απόψεις που εξέφραζε ο Κερκ για τις παραδοσιακές σχέσεις. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Ρόμπινσον έθεσαν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία τόσο του βιντεοληπτικού υλικού όσο και των στοιχείων DNA.

Απορρίπτει τα στοιχεία η υπεράσπιση

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η πραγματοποίηση ενός και μόνο στοχευμένου πυροβολισμού δεν αρκεί για να στοιχειοθετηθεί το νομικό κριτήριο της «υψηλής πιθανότητας» να σκοτωθούν παρευρισκόμενοι. Η υπεράσπιση απέρριψε επίσης τη σύνδεση που επιχειρεί να κάνει η εισαγγελία ανάμεσα στην προσωπική ζωή του Ρόμπινσον και στη φερόμενη εχθρότητά του προς τον Κερκ. Ο δικηγόρος Ρίτσαρντ Νόβακ δήλωσε ότι υπάρχει «ένα κενό ανάμεσα σε όσα έλεγε και πρέσβευε ο κ. Κερκ και σε όσα αισθανόταν γι’ αυτόν ο κ. Ρόμπινσον», υποστηρίζοντας ότι η εισαγγελία προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το κενό βασιζόμενη σε υποθέσεις.

Η απόφαση του δικαστή ανακοινώθηκε την τελευταία ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στο Πρόβο, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο του 31χρονου Κερκ. Στην αίθουσα, η οικογένεια του Ρόμπινσον καθόταν στις μπροστινές θέσεις, ενώ οι γονείς του Κερκ και η χήρα του, Έρικα, βρίσκονταν στο πίσω μέρος. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Κερκ χαρακτήρισε την απόφαση σημαντικό βήμα προς την απονομή δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας επαναφέρει στη μνήμη της οικογένειας όσα έχασε εξαιτίας της δολοφονίας, «ιδιαίτερα από τα παιδιά του, που θα μεγαλώσουν χωρίς τον πατέρα τους». Η οικογένεια ευχαρίστησε, τέλος, όσους στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια «ενός χρόνου αδιανόητου πένθους».

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