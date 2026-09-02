Υποδοχή με… τσικουδίες για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ

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Μια… παράκαμψη στο Ψυχρό Λασιθίου, το χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη, περιλαμβάνει η σημερινή άφιξη των βουλευτών και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τοπικών παραγόντων, στην Κρήτη για την αυριανή εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης για την 52η επέτειο από την ίδρυση του κόμματος.

Εκεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα υποδεχθεί στις 7 το απόγευμα και θα φιλέψει τα στελέχη του κόμματος με τσικουδιές και τοπικά φαγητά, αναδεικνύοντας την διάσημη κρητική φιλοξενία. Αύριο, ως γνωστόν, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, που περιλαμβάνει ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη.

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