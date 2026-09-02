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02.09.2026 09:00

Υποδοχή με… τσικουδίες για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ

02.09.2026 09:00
androulakis_kriti
φωτο αρχειου

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Μια… παράκαμψη στο Ψυχρό Λασιθίου, το χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη, περιλαμβάνει η σημερινή άφιξη των βουλευτών και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τοπικών παραγόντων, στην Κρήτη για την αυριανή εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης για την 52η επέτειο από την ίδρυση του κόμματος.

Εκεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα υποδεχθεί στις 7 το απόγευμα και θα φιλέψει τα στελέχη του κόμματος με τσικουδιές και τοπικά φαγητά, αναδεικνύοντας την διάσημη κρητική φιλοξενία. Αύριο, ως γνωστόν, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, που περιλαμβάνει ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Νίκου Γωνιανάκη και του Βασίλη Σταυρακάκη.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 11:58
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