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02.09.2026 09:16

«Γυναίκες της Μεσογείου»: Η γυναικεία μορφή μέσα στον χρόνο σε μια έκθεση στα Χανιά

02.09.2026 09:16
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Πραγματοποιούνται σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου (ώρες 17:00-20:00), τα εγκαίνια εικαστικής έκθεσης με θέμα τη γυναίκα της Μεσογείου, στο Παλιό Βενετσιάνικο Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου, στο κέντρο του λιμανιού των Χανίων. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, με ώρες λειτουργίας καθημερινά 12:00-20:00.

Η Μεσόγειος είναι μια περίκλειστη θάλασσα, μια θάλασσα αρχαίων πολιτισμών, αρχαίων γλωσσών, δημιουργημάτων. Ο δικός μας τόπος. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η γυναικεία φιγούρα: Αρχαία θεά, Θεομήτωρ, γυναίκα του αγρού, του Αγώνα, της καθημερινότητας, της οικογένειας, της φιλοξενίας, αλλά και γυναίκα είδωλο, γυναίκα των Τεχνών.

Αυτά οδηγήσαν σε μια έκθεση που σκοπό έχει να αναδείξει τη φιγούρα της γυναίκας μέσα στον χρόνο, έτσι όπως οι σύγχρονοι δημιουργοί την έχουν καταγράψει – όχι μια οποιαδήποτε γυναίκα, αλλά τη γυναίκα της Μεσογείου. Κανένα μέρος δεν είναι καταλληλότερο της Κρήτης σαν θέατρο αυτής της παρουσίασης, στο εξαιρετικό Παλιό Βενετσιάνικο Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής και γλυπτικής καλλιτεχνών από την Αθήνα και την Κρήτη, που εμπνεύσθηκαν ακριβώς από αυτό το θέμα. Η συνδιοργάνωση έγινε από την Unesco Πειραιώς και Νήσων και από την επιμελήτρια εικαστικών εκθέσεων, καθηγήτρια Ράνια Καπελιάρη, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και του Δήμου Χανίων.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μαρία Αποστόλου, Αθήνα Γαλανάκη, Μαρία Γενιτσαρίου, Μαρία Διακοδημητρίου, Τάνια Δρογώση, Ματθαίος Εγγλεζάκης, Ράνια Καπελιάρη, Γεωργία Κοκκίνη, Κωνσταντίνος Κουνάλης, Θάνος Λιάκος, Νίνα Μάλαμα, Σοφία Μανιατάκη, Ευάγγελος Μήτσιου, Νίκη Μιχαηλίδου, Παγώνα Ξενάκη, Πέτρος Ξενάκης, Σοφία Μαρία Ξενάκη, Μαρία Παπαδημοπούλου, Αγλαΐα Περράκη, Πόλυ Τσακίρη, Ιωάννα Φουντά, Σοφία Φουντουλάκη, Φωτεινή Χαμιδιέλη, Θόδωρος Χαρμάνης, Carole Salameh.

Φωτογραφία: Έργο Ράνιας Καπελιάρη

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