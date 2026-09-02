Ξεδιπλώνει στρατηγική ο Σαμαράς: Η παράταξη, το σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη και το «κλείσιμο ματιού» στο ΠΑΣΟΚ

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Την ώρα που κυβέρνηση και ΝΔ εξαπολύουν «μύδρους» κατά του Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή συνέντευξη στενού συνεργάτη του, ο οποίος και επέμεινε στην άποψη ότι η «γαλάζια» παράταξη έχει «μεταλλαχθεί», στελέχη που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό φαίνεται ότι ξεδιπλώνουν κομμάτια της στρατηγικής του πρώην πρωθυπουργού, ενόψει (;) της παρουσίασης του νέου κόμματός του.

Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα όσα είπε ο πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης, Θανάσης Σκορδάς (Παραπολιτικά FM) σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής του πολιτικού φορέα του Μεσσήνιου πολιτικού σε κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές. Ο Θ. Σκορδάς, λοιπόν, «άνοιξε ατζέντα», καθώς ερωτηθείς σχετικά δήλωσε ότι «μιλάμε για πολιτική αλλαγή, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτό-αναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία».

«Εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση και ο Α. Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο ’12-’14 ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις και έχει αποδείξει όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο ότι ήταν ένας πρωθυπουργός αποτελεσματικός που δεν ήταν ομοειδής ιδεολογικά. Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας γιατί το έχει ξανακάνει και με επιτυχία», συμπλήρωσε.

Από τη συνέντευξη Σκορδά – ο οποίος θεωρείται ως ένα από τα στελέχη «πρώτης γραμμής» του νέου πολιτικού φορέα που δημιουργεί ο Α. Σαμαράς – προκύπτουν τουλάχιστον τρία ζητήματα:

· Πρώτον, ο πρώην πρωθυπουργός δεν λέει κατηγορηματικά «όχι» για συμμετοχή σε ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ – υπό μία προϋπόθεση: ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην είναι πρωθυπουργός.

· Δεύτερον, ο ίδιος παρουσιάζεται όχι μόνο ως πιθανός κυβερνητικός εταίρος, αλλά ακόμα και ως πιθανός επικεφαλής ενός… συνεργατικού κυβερνητικού σχήματος.

· Και, τρίτον, «κλείνει το μάτι» στο ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι τα δύο κόμματα είχαν συγκυβερνήσει – με σχετικά αρμονικό τρόπο – με τον ίδιο πρωθυπουργό, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Μάλιστα, για αυτό το τρίτο στοιχείο, υπενθυμίζεται ότι ο Α. Σαμαράς έχει ακόμα πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους εντός του ΠΑΣΟΚ με τους οποίους είχε συνεργαστεί την περίοδο 2012 – 2015: ο Ευάγγελος Βενιζέλος (ο οποίος έχει ακόμα διείσδυση στη Χαριλάου Τρικούπη και σε κεντρώους ψηφοφόρους) είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες για τον Α. Σαμαρά ότι «έχουμε μία σχέση προσωπική, τον αντιλαμβάνομαι συναισθηματικά πάρα πολύ και τον τιμώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε το πλαίσιο της συνεργασίας που είχαμε το 2012», προσθέτοντας ότι στο ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας (τότε FYROM) «η θέση μου ήταν μία ονομασία με σύνθετο όνομα. Αυτά ήταν η γραμμή της χώρας, ο κ. Σαμαράς δεν έκρυψε ποτέ την προσωπική του θέση, αλλά όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η γραμμή της κυβέρνησης, η γραμμή της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν η γραμμή που σας λέω εγώ, αυτή είχαμε συμφωνήσει και αυτή την τήρησε. Μπορεί να μην συμφωνούσε, αλλά εντίμως την τήρησε».

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον σύγκρουσης για τον χαρακτήρα και τον ιδεολογικό προσανατολισμό της «γαλάζιας» παράταξης, με στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ να κατηγορούν τον Α. Σαμαρά εμμέσως πλην σαφώς για υποκρισία, καθώς αυτός ήταν που ενέταξε στο κόμμα στελέχη του ΛΑΟΣ, όπως ο Μάκης Βορίδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ενδιαφέρον – στο πλαίσιο αυτό – είχε το σχόλιο Σκορδά, ο οποίος σημείωσε ότι «ο Σαμαράς δεν λέει όχι στη διεύρυνση, δεν λέει όχι στη συνεργασία, ο Σαμαράς λέει ότι δεν μπορείς να αλλάζεις την πολιτική ταυτότητα μιας παράταξης. Κι εγώ λέω όταν ήρθε ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βορίδης κι οποιοσδήποτε άλλος στη ΝΔ επί Σαμαρά, η ΝΔ είχε υιοθετήσει κάποια woke ατζέντα;», προσθέτοντας ότι «αυτό για το οποίο συζητάμε κι αυτό το οποίο έχει πει όχι μόνο ο Σαμαράς αλλά και ο κ. Καραμανλής είναι η μετάλλαξη της ΝΔ. Είναι η απώλεια της ψυχής της. Είναι η υιοθέτηση μιας ατζέντας που δεν είναι συμβατή με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης».

Το συγκεκριμένο πλαίσιο αποτελεί κομβικό σημείο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος τοιουτοτρόπως διαχωρίζει την παράταξη από τις πολιτικές και την ιδεολογική ταυτότητα της τρέχουσας ηγετικής ομάδας της ΝΔ. Στην ουσία, ο Σαμαράς αυτό που λέει εμμέσως πλην σαφώς είναι ότι ο ίδιος δεν βλάπτει την παράταξη με τις κινήσεις τους, αλλά προσπαθεί να… επαναφέρει την ιδεολογικής της «πυξίδα» και ότι η ζημιά προκαλείται από την ηγεσία της ΝΔ.

Φυσικά, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μόλις ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάσει το κόμμα και τις θέσεις του. Ωστόσο, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει προβληματισμό σε Μαξίμου και Πειραιώς, ιδίως δε για τη διείσδυση που θα μπορούσε να έχει στο πιο συντηρητικό κομμάτι των ψηφοφόρων – εξ ου και οι υψηλοί τόνοι με τους οποίους απαντούν οι κυβερνητικοί στον Σαμαρά και τους συνεργάτες του.

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