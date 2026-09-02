Τον… χαβά της Τουρκία: Ρηματική διακοίνωση από την Άγκυρα για το Αιγαίο – «Όχι» αλλαγές στο status quo

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Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Milliyet, στην οποία καταγράφονται οι αντιρρήσεις της για πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζεται ότι «δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο».

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, επικαλούμενος το δημοσίευμα της Milliyet, το κείμενο αφορά, μεταξύ άλλων, τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ελληνικών πρωτοβουλιών, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν μέσω μονομερών ενεργειών τετελεσμένα που επηρεάζουν τουρκικά δικαιώματα και συμφέροντα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει η Milliyet, η τουρκική διακοίνωση επαναλαμβάνει την τουρκική θέση ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων, κατά την Άγκυρα, η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών, μια πάγια τουρκική αμφισβήτηση που η Ελλάδα απορρίπτει ως ερμηνεία του ισχύοντος διεθνούς καθεστώτος.

Η Milliyet υποστηρίζει ακόμη ότι η Άγκυρα επανέλαβε τη θέση πως τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «όλες τις σχετικές προϋποθέσεις».

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