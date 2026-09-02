Στη Βουλή σήμερα η ψηφοφορία – θρίλερ για την Ακρίτα – Ο αριθμός των γαλάζιων «παρών» θα καθορίσει την εκλογή

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Σήμερα στις 12:30 διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του Ε ΄ Αντιπρόεδρου της Βουλής, προκειμένου να καλυφθεί η θέση που έμεινε κενή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη.

Αν και μέχρι σήμερα επρόκειτο για μια τυπική θεσμική διαδικασία, η άρνηση της ΝΔ να υπερψηφίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο την μετέτρεψε σε πολιτικό θρίλερ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν αντιθεσμική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Η ΝΔ, μέσω διαρροών αρχικά και στη συνέχεια δημόσια, επικαλέστηκε το επιχείρημα ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά «τοξική», αν κι ευρύτερα θεωρείται ότι στη βάση αυτής της στάσης βρίσκεται η δικαστική διαμάχη της συζύγου του πρωθυπουργού με την Έλενα Ακρίτα – εκεί αποδίδει και η ίδια βουλευτής την άρνηση της ΝΔ να την υπερψηφίσει.

Η εκλογή της Έλενας Ακρίτα, πρόταση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει μέχρι τέλους και δεν δέχτηκε να αλλάξει μετά την αντίδραση της ΝΔ, δεν είναι καθόλου βέβαιη, καθώς εξαρτάται όχι μόνο από τον αριθμό των βουλευτών της αντιπολίτευσης που θα την υπερψηφίσουν, αλλά κυρίως από τον αριθμό των βουλευτών της συμπολίτευσης που δεν θα την στηρίξουν ψηφίζοντας «παρών», καθώς αρνητική ψήφος δεν υπάρχει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος και το σχετικό άρθρο του Κανονισμού της Βουλής, για να εκλεγεί ένας βουλευτής αντιπρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων, η οποία όμως δε μπορεί να είναι μικρότερη του ¼ του όλου αριθμού των βουλευτών.

Τι προβλέπεται για την εκλογή

Για να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα θα πρέπει λοιπόν:

-Να συγκεντρώνει 75 θετικές ψήφους (το ¼ του όλου αριθμού βουλευτών)

-Οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες από τα «παρών».

Με βάση τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν εκφράσει την πρόθεση να υπερψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα, το μίνιμουμ των 75 ψήφων φαίνεται πως συγκεντρώνεται. Την στήριξή τους στην Έλενα Ακρίτα, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ (10 βουλευτές), έχουν προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ(33 βουλευτές), το ΚΚΕ (21), η Ελληνική Λύση (11) και η Πλεύση Ελευθερίας (5). Αν αυτό επιβεβαιωθεί και στην πράξη συγκεντρώνονται 80 ψήφοι. Αν δε προστεθούν και ψήφοι των ανεξάρτητων βουλευτών, κυρίως εκείνων που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ο αριθμός αυτός αναμένεται πως θα ανέβει αρκετά.

Το ερώτημα είναι αν οι 156 βουλευτές της ΝΔ θα ψηφίσουν «παρών». Σε αυτή την περίπτωση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δε θα εκλεγεί στη θέση της αντιπροέδρου.

Αν κάποιοι «γαλάζιοι» επιλέξουν να απέχουν από την ψηφοφορία σε σημείου που τα «παρών» να είναι λιγότερα από τα «ναι», τότε υπάρχουν πιθανότητες εκλογής, εφόσον συγκεντρώνονται μίνιμουμ 75 θετικές ψήφοι.

Αν η Έλενα Ακρίτα δεν εκλεγεί τότε η θέση αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της Βουλής μένει κενή, και το κόμμα χάνει μία θέση (και μία ψήφο) στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής (συνεχίζει να εκπροσωπείται από τον Γραμματέα της Κ.Ο. κι έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο).

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