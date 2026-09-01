Μητσοτάκης για ρωσική επίθεση στη Λειψία: «Ο εκφοβισμός θα αποτύχει, αλληλέγγυοι στη Γερμανία»

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Την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν και σημείωσε ότι «παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».

Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».

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Σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη











