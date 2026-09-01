Μητσοτάκης για ρωσική επίθεση στη Λειψία: «Ο εκφοβισμός θα αποτύχει, αλληλέγγυοι στη Γερμανία»

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Την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν και σημείωσε ότι «παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».
«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».
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