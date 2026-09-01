Ξέφυγαν Ιράν και ΗΠΑ: Με συντριπτικά πλήγματα απειλούν οι Φρουροί μετά τις νέες επιθέσεις – «Θα ακολουθήσουν σφοδρότεροι βομβαρδισμοί», απαντά ο Τραμπ

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Περίπου μία ώρα αφότου ανακοινώθηκε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι θα ακολουθήσουν σφοδρότεροι βομβαρδισμοί σε περίπτωση που προχωρήσει σε αντίποινα.

«Οι ΗΠΑ, αυτήν την ώρα, πλήττουν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Οι επιθέσεις είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρές, σε αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να ναρκοθετήσουν τα Στενά, τα οποία επί του παρόντος δεν έχουν νάρκες (έχουν αφαιρεθεί ή εξουδετερωθεί), και την εκτόξευση από τους Ιρανούς οκτώ πυραύλων εναντίον στρατιωτικής βάσης μας στην Ιορδανία, οι οποίοι καταρρίφθηκαν όλοι», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, λέγοντας πως σε περίπτωση αντιποίνων για αυτήν τη «δικαιολογημένη» επίθεση, «θα πληγεί ξανά σε μεγαλύτερη και σκληρότερη κλίμακα». Υπογράμμισε αινιγματικά πως δεν αναφέρεται στη «μεγαλύτερη επίθεση απ’ όλες», η οποία παραμένει στη φαρέτρα και σε περίπτωση που εξαπολυθεί, «ελάχιστα θα απομείνουν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

«Θα καταφέρουμε συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα στον μοχθηρό εχθρό», απαντά η Τεχεράνη

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι θα κάνουν τις ΗΠΑ να μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις. «Αυστηρή τιμωρία περιμένει τους επιτιθέμενους. Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους», δήλωσε ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το Γενικό Επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και το Αρχηγείο «Khatam al-Anbia» πρόσθεσε ότι ο στρατός θα «επιφέρει συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα στον άσπλαχνο και μοχθηρό εχθρό».

«Όσο περισσότερο ο τρομοκρατικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να σπέρνει το κακό στην περιοχή, τόσο περισσότερο θα υφίσταται μεγαλύτερες και βαρύτερες απώλειες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού η επιχείρηση ξεκίνησε στις 19.00 (ώρα Ελλάδας). «Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Τα ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για περισσότερες από πέντε εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή γύρω από το χωριό Μασάν, στο νησί Κεσμ, ενώ ακόμη τέσσερις εκρήξεις έγιναν αντιληπτές από την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, επίσης στην Κεσμ.

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