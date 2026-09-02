Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: Με κοστολογημένα μέτρα ύψους 7,39 το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

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Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη απόψε στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο των εμφανίσεών του στην πόλη, σε δύο δόσεις ,για τις ανάγκες της ΔΕΘ – θα ακολουθήσει την άλλη Τετάρτη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει ένα ευρύ συνεκτικό σχέδιο, όπως λένε από την ΕΛ.Α.Σ., το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα του 2030. Το κεντρικό σύνθημα της ομιλίας, «Παράγουμε περισσότερο Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα» αποτυπώνει το τρίπτυχο στο οποίο βασίζεται το Σχέδιο, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.

Όπως λένε από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το Σχέδιο αυτό στην ουσία αποτελεί «ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και Δίκαιης ανάπτυξης».

Σύμφωνα με πληροφορίες το Σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα 7,39 δισεκατομμύρια στη τετραετία, τα οποία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές είναι «πλήρως κοστολογημένα» και «με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνεται η Πατριωτική Εισφορά που θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο».

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα από την Αμαλίας επισημαίνουν πως καμία υπόσχεση δε θα είναι χωρίς κοστολόγηση, κι ακόμα, καμία μόνιμη παροχή δε θα είναι χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη δε θα βασίζεται σε έκτακτο έσοδο. Υπογραμμίζουν περαιτέρω πως το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. συνδυάζει «δημοσιονομική αξιοπιστία» αλλά και «σταθερή προστασία στους πιο αδύναμους».

Με δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό, στοχεύοντας και προς το κέντρο αναμένεται να υπογραμμίσει το μήνυμα περί υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής και ότι δεν κάνει παροχολογία αφού όπως λένε συνεργάτες του, «δε θα υπάρχει υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένους πόρους».

Τρεις πυλώνες για την χρηματοδότηση

Κατά τις ίδιες πηγές, σε σχέση με τη χρηματοδότηση, τρεις είναι οι σημαντικοί πυλώνες του Σχεδίου:

-Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη». Τα κεφάλαια του Ταμείου έχουν υπολογιστεί χωρίς να συμπεριληφθούν τα νέα αλλά ακόμη μη προσδιορισμένα ευρωπαϊκά κονδύλια, το νέο ΕΣΠΑ ή το πρόγραμμα safe.

-Η δικαιότερη κατανομή των βαρών, με εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την θέσπιση Πατριωτικής Εισφοράς.

– Επενδύσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου, θεσμικές αλλαγές με συγκεκριμένους υπευθύνους και δημόσια αξιολόγηση

Πάντως, η Πατριωτική Εισφορά (η οποία θα είναι υποχρεωτική), όπως λένε από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ. Α.Σ. δεν υπολογίζεται στο διαθέσιμο χώρο με βάση τον οποίο θα κατανείμει τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα εξαγγείλει, αν και αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τον ετήσιο δημοσιονομικό χώρο.

Αυτό αναμένεται να προβάλει και ως πολιτική διαφορά της ΕΛ.Α.Σ. ο Αλέξης Τσίπρας ότι, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, «δεν είναι ότι υποσχόμαστε περισσότερα, είναι ότι ξέρουμε τι υποσχόμαστε και από πού πληρώνεται. Άρα στη Θεσσαλονίκη θα ακουστούν μόνιμα μέτρα μόνο εκεί όπου υπάρχουν μόνιμα έσοδα».

Το Σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ ειδικότερα περιλαμβάνει για την τετραετία 2027 – 2030,

· μικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ

· Μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια.

· Καθαρή δαπάνη 5,47 δις.

· Διαθέσιμο χώρο 5,60 δις.

Από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. διαβεβαιώνουν πως «το σχέδιο κλείνει και αφήνει και αποθεματικό». Επαναλαμβάνουν πως στη βάση του έχει ως βασική φιλοσοφία πως κάθε μόνιμη παροχή θα έχει μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και πως καμία μόνιμη δαπάνη δε θα βασιστεί σε έκτακτο έσοδο. Και όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων τονίζουν πως «κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο».

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