Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Μαζική ιρανική επίθεση σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Κόλπου – Ο Τραμπ απειλεί με σκληρότερα πλήγματα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε νέα, επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά αντίποινα ήρθαν μετά τον νέο κύκλο αμερικανικών πληγμάτων στο ιρανικό έδαφος, τον δεύτερο μέσα σε λίγα 24ωρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω απάντηση της Τεχεράνης θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερα πλήγματα.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος βομβαρδισμών εναντίον στόχων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, επλήγησαν «εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικοί πόροι και εγκαταστάσεις, δυνατότητες πόντισης ναρκών και επικοινωνιακές εγκαταστάσεις».

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες απόπειρες των Φρουρών της Επανάστασης να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ και σε Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Η Τεχεράνη απάντησε με πυραύλους και drones

Λίγες ώρες αργότερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον αμερικανικών «βάσεων και συμφερόντων» στην περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ επίθεση με πυραύλους και drones ανακοίνωσε ότι δέχθηκε και το Κουβέιτ.

Στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες συναγερμού νωρίς το πρωί.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της κατέρριψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν, ενώ ακόμη τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες και ακατοίκητες περιοχές. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η απειλή Τραμπ: «Θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη μέσω του Truth Social ότι σε περίπτωση νέων αντιποίνων η αμερικανική απάντηση θα είναι ακόμη ισχυρότερη.

«Αν η Τεχεράνη ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην αντίπερα όχθη, ο εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, προειδοποίησε για «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» εφόσον συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό», διευρύνοντας ουσιαστικά την απειλή και προς χώρες της περιοχής που φιλοξενούν ή διευκολύνουν αμερικανικές δυνάμεις.

Νεκροί και τραυματίες σε γαμήλια γιορτή

Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο νότιο Ιράν είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν περισσότεροι από 50.

Το πλήγμα φέρεται να σημειώθηκε σε χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή.

Οι νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν μόλις λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε προτείνει επιστροφή στη διπλωματία, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται εδώ και καιρό σε πλήρες αδιέξοδο.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι, εφόσον οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στο λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά κατέρρευσε λίγες εβδομάδες αργότερα, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβει αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».

Εκρήξεις κοντά σε Μπαντάρ Αμπάς και Κεσμ

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο για πολλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο.

Στην περιοχή βρίσκεται τερματικός σταθμός κομβικής σημασίας για τις πετρελαϊκές εξαγωγές του Ιράν.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στην επαρχία Κερμάν, στο νότιο Ιράν.

Συναγερμός στο Στενό του Ορμούζ – Χτυπήθηκαν δύο τάνκερ

Τα αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ενώ η ένταση στο Στενό του Ορμούζ αυξάνεται επικίνδυνα.

Δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» καθώς διέσχιζαν το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων MARISKS.

Το Ιράν επιδιώκει παράλληλα να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες στα πλοία που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα ήταν ελεύθερη πριν από την έναρξη του πολέμου.

Πάνω από τα 90 δολάρια το πετρέλαιο

Η νέα έκρηξη των εχθροπραξιών προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για προβλήματα στη διακίνηση πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Στην Ευρώπη, η τιμή του φυσικού αερίου έφθασε σε υψηλό τριετίας.

Οικονομική «ασφυξία» υπόσχεται η Ουάσιγκτον

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει παράλληλα εκστρατεία για την πρόκληση οικονομικής «ασφυξίας» στο Ιράν μέσω νέων κυρώσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί πλήρως η μορφή που θα λάβουν.

Οι ιρανικές αρχές, από την πλευρά τους, κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων και ιδίως βενζίνης.

Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσκολίες στις εισαγωγές εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Κόλπου που έχει επιβάλει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει και την Κυριακή βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ιρανικό νησί, για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.

Το Ιράν είχε απαντήσει και τότε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων, ωστόσο, διευρύνει σημαντικά το γεωγραφικό πεδίο της αντιπαράθεσης και αυξάνει τον κίνδυνο εμπλοκής περισσότερων κρατών της Μέσης Ανατολής.

Στην Ταϊλάνδη το «USS Abraham Lincoln»

Την ίδια ώρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» κατέπλευσε το πρωί στην Ταϊλάνδη, έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες στη θάλασσα.

Το αεροπλανοφόρο είχε αρχικά αναπτυχθεί στη Νότια Σινική Θάλασσα, ωστόσο με την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, διατάχθηκε να κινηθεί προς τη Μέση Ανατολή.

Η παρατεταμένη ανάπτυξή του και η σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών ζωής των μελών του πληρώματος είχαν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα έντονες αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης:

Μέτε Μάριτ: Στο νοσοκομείο λόγω επιπλοκών από τη μεταμόσχευση η βασίλισσα της Νορβηγίας, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του συζύγου της

Νέα Υόρκη: Αντιπρόεδρος της Bank of America το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square

Στα άκρα Ρωσία – Γερμανία μετά τις κατηγορίες Βερολίνου για επίθεση με drones στη Λειψία: Φύτεψαν «στοιχεία» γιατί χάνει ο Μερτς, λέει ο Πούτιν