search
ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 08:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2026 06:56

Ληγμένο από το 2018 το δίπλωμα του 90χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Αττική Οδό

02.09.2026 06:56
diodia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δημόσιος κίνδυνος αποδείχθηκε ένας 90χρονος οδηγός, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας εντοπίστηκε να κινείται ανάποδα στην Αττική Οδό, προκαλώντας τρόμο στους υπόλοιπους οδηγούς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο να κινείται στην αριστερή λωρίδα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Κορωπίου.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν άμεσα την πορεία του οχήματος και κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Όπως διαπιστώθηκε, στο τιμόνι βρισκόταν ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος δεν έφερε μαζί του την άδεια οδήγησης, καθώς αυτή είχε λήξει από το 2018.

Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Μπήκε αίθρια ο Σεπτέμβρης: Φθινοπωρινή ανατροπή την Πέμπτη… Καλοκαιρινή την Κυριακή

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 30χρονο και τον τραυμάτισαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
festival-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας: Ποιες ταινίες διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα – Οι ελληνικές συμμετοχές

turkish_navy
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, αγνοούνται 10 ναυτικοί

robinson_kirk_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του – Αντιμετωπίζει ακόμα και θανατική ποινή

fourna new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί έφυγε από τα Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια: Το bullying και το μποϋκοτάζ στο μαγαζί τους

silvia-delikoura-new
LIFESTYLE

Σύλβια Δεληκούρα: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το φως και το σκοτάδι μας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

nina flor – filippos de gres- new
LIFESTYLE

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

meletopoulos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

ROKKOS
LIFESTYLE

Κυριάκος Χαρίτος κατά Στέλιου Ρόκκου για το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο: Τον κατηγορεί για λογοκλοπή, «μας παίρνουν και τα κείμενα»

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 08:53
festival-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας: Ποιες ταινίες διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα – Οι ελληνικές συμμετοχές

turkish_navy
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά, αγνοούνται 10 ναυτικοί

robinson_kirk_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του – Αντιμετωπίζει ακόμα και θανατική ποινή

1 / 3