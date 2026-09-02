Ληγμένο από το 2018 το δίπλωμα του 90χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Αττική Οδό

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Δημόσιος κίνδυνος αποδείχθηκε ένας 90χρονος οδηγός, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας εντοπίστηκε να κινείται ανάποδα στην Αττική Οδό, προκαλώντας τρόμο στους υπόλοιπους οδηγούς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο να κινείται στην αριστερή λωρίδα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Κορωπίου.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν άμεσα την πορεία του οχήματος και κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Όπως διαπιστώθηκε, στο τιμόνι βρισκόταν ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος δεν έφερε μαζί του την άδεια οδήγησης, καθώς αυτή είχε λήξει από το 2018.

Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ.

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