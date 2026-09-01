Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 30χρονο και τον τραυμάτισαν

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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα.
O τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Οι δράστες αναζητούνται.
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