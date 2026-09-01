search
ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 23:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2026 22:51

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 30χρονο και τον τραυμάτισαν

01.09.2026 22:51
ekav

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, πυροβόλησαν 30χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα.

O τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι δράστες αναζητούνται.

Διαβάστε επίσης:

Φλώρος για Ασπίδα του Αχιλλέα: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος η Ελλάδα για την Τουρκία – Εκνευρίζεται η Άγκυρα με την ενδυνάμωση της χώρας μας»

Φρίκη στην Κυψέλη: Οι διαφορετικές εκδοχές στις καταθέσεις της 38χρονης – Στο μικροσκόπιο το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Αναστροφή έκανε η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες – Βίντεο ντοκουμέντο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mparka
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – Η τρυφερή ανακοίνωση με τον Φάνη Μπότση

merz putin 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα άκρα οι σχέσεις Ρωσίας – Γερμανίας μετά τις κατηγορίες του Βερολίνου για την επίθεση με drones στη Λειψία: «Θα υπάρξουν συνέπειες για τα μέτρα κατά της Μόσχας»

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. στα στοιχεία Σκέρτσου: «Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα και προστασία από τα ολιγοπώλια»

ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 30χρονο και τον τραυμάτισαν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στα πλήγματα των Αμερικανών στοχεύοντας βάσεις – Νέες απειλές Τραμπ για σφοδρότερους βομβαρδισμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

samaras notopoulou papas sakelaridis
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει το πρώτο γκάλοπ που πήρε η κυβέρνηση, η προσδοκία από ΔΕΘ και το μαξιλαράκι για Σαμαρά, η παρουσία της Νοτοπούλου και η αποστολή Παππά για ΝΕΑΡ

akinita-new (2)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεύτερη ευκαιρία» για ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

malesi_kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετεωρολόγοι και προγνώστες: Πώς η ενημέρωση εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση επιστήμης και εμπειρικής εκτίμησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 23:24
mparka
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – Η τρυφερή ανακοίνωση με τον Φάνη Μπότση

merz putin 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα άκρα οι σχέσεις Ρωσίας – Γερμανίας μετά τις κατηγορίες του Βερολίνου για την επίθεση με drones στη Λειψία: «Θα υπάρξουν συνέπειες για τα μέτρα κατά της Μόσχας»

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. στα στοιχεία Σκέρτσου: «Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα και προστασία από τα ολιγοπώλια»

1 / 3