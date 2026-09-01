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01.09.2026 23:21

Δανάη Μπάρκα: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – Η τρυφερή ανακοίνωση με τον Φάνη Μπότση

01.09.2026 23:21
mparka

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Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, δημοσιεύοντας στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Οι τρυφερές φωτογραφίες από την παραλία

Σε λίγους μήνες, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης θα υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί, με την ίδια να επιλέγει την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου για να γνωστοποιήσει το χαρμόσυνο νέο.

Στη συλλογή φωτογραφιών που ανάρτησε στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο στην παραλία, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα κρατά τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλιά της παρουσιάστριας.

Η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται με ολόσωμο λευκό μαγιό, το οποίο αναδεικνύει την εγκυμοσύνη της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της.

«Καλό μήνα… κι από τους τρεις μας»

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έγραψε:

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος.

Καλό μήνα… κι από τους τρεις μας!».

Με αυτόν τον τρόπο, η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχθεί το πρώτο του παιδί.

Ο γάμος τους στη Μεσσηνία

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσσηνία.

Μάλιστα, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ήταν εκείνος που τη συνόδευσε μέχρι την εκκλησία, όπου την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι, με τη σειρά τους, στον γαμπρό.

Λίγο καιρό μετά τον γάμο της, η ηθοποιός θέλησε να τιμήσει τον σύζυγό της, προσθέτοντας το επώνυμό του στο δικό της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

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