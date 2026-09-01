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01.09.2026 23:48

Ο Πούτιν χτίζει συμμαχίες και πιέζει την Αρμενία: Τεταμένο τετ α τετ με τον Πασινιάν για την ΕΕ

01.09.2026 23:48
putin pashinyan

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Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Νικόλ Πασινιάν στο Μπισκέκ, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος επιχείρησε να στείλει σαφές μήνυμα προς την Αρμενία για την προσέγγισή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μόσχα θεωρεί ότι η επιδίωξη του Γερεβάν για ένταξη στην ΕΕ είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, στην οποία συμμετέχουν κράτη της πρώην ΕΣΣΔ.

Το μήνυμα Πούτιν στον Πασινιάν

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ήταν η πρώτη συνάντηση Πούτιν και Πασινιάν μετά τις πρόσφατες εκλογές στην Αρμενία, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη στροφή του Γερεβάν προς τη Δύση.

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε την αρμενική κυβέρνηση να θέσει «το συντομότερο δυνατόν» σε δημοψήφισμα την επιθυμία της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας σαφές ότι η Μόσχα θέλει να γνωρίζει τις προθέσεις του Γερεβάν πριν προσαρμόσει τη δική της οικονομική πολιτική.

«Πρέπει να προσαρμόσουμε την εμπορική και οικονομική πολιτική μας ανάλογα με αυτές τις πιθανές αποφάσεις», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η απάντηση Πασινιάν για το δημοψήφισμα

Ο Νικόλ Πασινιάν απάντησε ότι η υιοθέτηση, πέρυσι, νόμου που υπογράμμιζε σαφώς την πρόθεση της Αρμενίας να υποβάλει αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά περιττή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός έσπευσε, πάντως, να σημειώσει ότι είναι ακόμη πρόωρο να γίνεται λόγος για αποχώρηση της χώρας του από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

Η τοποθέτηση αυτή δεν έπεισε τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος απάντησε σε αυστηρό τόνο:

«Η υιοθέτηση νόμου που ξεκινά τη διαδικασία ένταξης σε έναν άλλο οικονομικό οργανισμό ισοδυναμεί με ανακοίνωση αποχώρησης από τον δικό μας».

Η Αρμενία στρέφεται προς τη Δύση

Η φιλοδοξία του Νικόλ Πασινιάν να οδηγήσει την Αρμενία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προκαλέσει σημαντική επιδείνωση στις σχέσεις μεταξύ Γερεβάν και Μόσχας.

Η σταδιακή στροφή της Αρμενίας προς τη Δύση έχει ψυχράνει τις παραδοσιακά στενές σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία, η οποία αντέδρασε επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος του Γερεβάν.

Η νέα αντιπαράθεση Πούτιν – Πασινιάν καταδεικνύει έτσι τη μάχη επιρροής που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, με τη Μόσχα να επιχειρεί να διατηρήσει την Αρμενία εντός των οικονομικών και γεωπολιτικών δομών που συνδέονται με τη Ρωσία, την ώρα που το Γερεβάν ενισχύει τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό.

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