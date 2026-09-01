Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στα πλήγματα των Αμερικανών στοχεύοντας βάσεις – Νέες απειλές Τραμπ για σφοδρότερους βομβαρδισμούς

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Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το βράδυ της Τρίτης το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανού εχθρού», σε αντίποινα για το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Tasnim που μεταδίδει πως «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones».

🇮🇷 Iran Begins Retaliation:



➤ Tasnim says a U.S. MQ-9 drone was shot down over Khomein, in central Iran, by what it described as a new Iranian air-defense system.



➤ In Erbil, northern Iraq, Tasnim cited Iraqi sources reporting several explosions amid reports of Iranian… https://t.co/4NNfmexb6o — Drop Site (@DropSiteNews) September 1, 2026

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο.

«Κάτοικοι τραυματίστηκαν στην επίθεση ενώ παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή», μετέδωσε επίσης το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο προσθέτοντας ότι η επίθεση έπληξε “γειτονιά με κατοικίες” στο Σιρίκ.

Νωρίτερα απόψε Ιρανός αξιωματούχος έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες έπειτα από αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας.

«Ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο», δήλωσε ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν στην κρατική τηλεόραση.

Δεν έχει υπάρξει άμεση αντίδραση από τις ΗΠΑ.

Με συντριπτικά πλήγματα απειλούν οι Φρουροί μετά τις νέες επιθέσεις – «Θα ακολουθήσουν σφοδρότεροι βομβαρδισμοί», απαντά ο Τραμπ

Περίπου μία ώρα αφότου ανακοινώθηκε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι θα ακολουθήσουν σφοδρότεροι βομβαρδισμοί σε περίπτωση που προχωρήσει σε αντίποινα.

«Οι ΗΠΑ, αυτήν την ώρα, πλήττουν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Οι επιθέσεις είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρές, σε αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να ναρκοθετήσουν τα Στενά, τα οποία επί του παρόντος δεν έχουν νάρκες (έχουν αφαιρεθεί ή εξουδετερωθεί), και την εκτόξευση από τους Ιρανούς οκτώ πυραύλων εναντίον στρατιωτικής βάσης μας στην Ιορδανία, οι οποίοι καταρρίφθηκαν όλοι», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, λέγοντας πως σε περίπτωση αντιποίνων για αυτήν τη «δικαιολογημένη» επίθεση, «θα πληγεί ξανά σε μεγαλύτερη και σκληρότερη κλίμακα». Υπογράμμισε αινιγματικά πως δεν αναφέρεται στη «μεγαλύτερη επίθεση απ’ όλες», η οποία παραμένει στη φαρέτρα και σε περίπτωση που εξαπολυθεί, «ελάχιστα θα απομείνουν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

«Θα καταφέρουμε συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα στον μοχθηρό εχθρό», απαντά η Τεχεράνη

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι θα κάνουν τις ΗΠΑ να μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις. «Αυστηρή τιμωρία περιμένει τους επιτιθέμενους. Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους», δήλωσε ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το Γενικό Επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και το Αρχηγείο «Khatam al-Anbia» πρόσθεσε ότι ο στρατός θα «επιφέρει συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα στον άσπλαχνο και μοχθηρό εχθρό».

«Όσο περισσότερο ο τρομοκρατικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να σπέρνει το κακό στην περιοχή, τόσο περισσότερο θα υφίσταται μεγαλύτερες και βαρύτερες απώλειες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού η επιχείρηση ξεκίνησε στις 19.00 (ώρα Ελλάδας). «Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Τα ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για περισσότερες από πέντε εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή γύρω από το χωριό Μασάν, στο νησί Κεσμ, ενώ ακόμη τέσσερις εκρήξεις έγιναν αντιληπτές από την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, επίσης στην Κεσμ.

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