Νέες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους γύρω από το Ορμούζ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει ιρανικούς στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους.

U.S. military conducting fresh strikes in the Strait of Hormuz https://t.co/tB0LuJmnjN September 1, 2026

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 19.00 (ώρα Ελλάδας).

«Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ.

Όπως μετέδωσε, περισσότερες από πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή γύρω από το χωριό Μασάν, στο νησί Κεσμ, ενώ ακόμη τέσσερις εκρήξεις έγιναν αντιληπτές από την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, επίσης στην Κεσμ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρμόδιο για πολιτικές, θέματα ασφάλειας και κοινωνικές υποθέσεις της επαρχίας Χορμοζγκάν, στην οποία βρίσκεται το Μπαντάρ Αμπάς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε κάποιο άλλο περιστατικό.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει τη Δευτέρα το Ιράν με νέες επιθέσεις, ενώ νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε την Ουάσιγκτον ότι, σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι πιο αποφασιστική.

Νωρίτερα σήμερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή «να βρίσκονται σε επαγρύπνηση λόγω της σύνθετης κατάστασης έντασης, η οποία ενέχει τον κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης».

«Οι Αμερικανοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχουν υπόψη τους το ενδεχόμενο ακυρώσεων πτήσεων, κλεισίματος του εναέριου χώρου και προβλημάτων στις μετακινήσεις», ανέφερε επίσης η πρεσβεία.

Διαβάστε επίσης:

Η Μόσχα πίσω από την επίθεση με drones στη Λειψία – Το Βερολίνο κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη

Δολοφονία Tupac: Έγραψε το έγκλημα που τον καταδίκασε – Πώς ο Keffe D παγιδεύτηκε από τα απομνημονεύματά του

Στους 1.050 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι – Δισεκατομμύρια θα κοστίσει η ανοικοδόμηση











