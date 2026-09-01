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01.09.2026 20:00

«The Last Photograph»: Ο Zack Snyder παρουσιάζει τη νέα του ταινία στο Φεστιβάλ του Τορόντο (photos/video)

01.09.2026 20:00
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Με μια έκπληξη της τελευταίας στιγμής εμπλουτίζεται το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF). Η νέα ταινία του Ζακ Σνάιντερ (Zack Snyder) με τίτλο «The Last Photograph» εξασφάλισε μια ειδική προβολή, κάνοντας την παγκόσμια πρεμιέρα της στη μεγάλη οθόνη της 51ης διοργάνωσης.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο John Bassett στο Συνεδριακό Κέντρο του Τορόντο.

Σύμφωνα με το Deadline, στο φιλμ πρωταγωνιστούν ο Φρα Φι (Fra Fee) και ο Στιούαρτ Μάρτιν (Stuart Martin), οι οποίοι έχουν συνεργαστεί ξανά με τον Σνάιντερ στο sci-fi franchise «Rebel Moon».

Η υπόθεση ακολουθεί έναν πρώην πράκτορα της DEA που αναζητά εκδίκηση στη ζούγκλα της Νότιας Αμερικής, σε ένα περιβάλλον όπου το αφιλόξενο τοπίο γίνεται ένα με τους προσωπικούς του δαίμονες.

«Η ιδέα να πάρεις μια κάμερα στα χέρια σου και απλώς να κάνεις μια ταινία με έναν οικείο τρόπο είναι πολύ ελκυστική για μένα», δήλωσε ο Σνάιντερ.

«Το “The Last Photograph” είναι ένας διαλογισμός πάνω στη ζωή και τον θάνατο, ενσαρκώνοντας ορισμένες από τις δοκιμασίες που έχω βιώσει στη δική μου ζωή και εξερευνώντας αυτές τις ιδέες μέσα από τη δημιουργία εικόνων», συμπλήρωσε.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Κερτ Τζόνσταντ (Kurt Johnstad), ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τον Σνάιντερ στην επική ταινία δράσης «300».

Για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ο σκηνοθέτης εξασφάλισε ανεξάρτητη χρηματοδότηση. Την παραγωγή συνυπογράφουν εκτός του Σνάιντερ, η σύζυγός του Ντέμπορα Σνάιντερ (Deborah Snyder) και ο Γουέσλεϊ Κόλερ (Wesley Coller) μέσω της Stone Quarry, σε συνεργασία με τον Τζιάνι Νουνάρι (Gianni Nunnari) και τη συμπαραγωγό Αλίσα Στίκνεϊ (Alisha Stickney).

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Κολομβία, την Ισλανδία και το Λος Άντζελες.

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