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01.09.2026 13:35

«The Comebacker»: Η οσκαρική Amy Madigan στο πλευρό των Tom Hanks και Callum Turner

01.09.2026 13:35
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credit: AP

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Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan) εντάσσεται στο καστ της νέας παραγωγής της Sony Pictures με τίτλο «The Comebacker», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Τομ Χανκς (Tom Hanks) και ο Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner).

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Ντέιβ Έγκερς (Dave Eggers) που κυκλοφόρησε το 2024 και περιγράφεται ως ένας φόρος τιμής στο άθλημα του μπέιζμπολ. Η υπόθεση εστιάζει σε ένα ανερχόμενο αστέρι των New York Mets, τον οποίο υποδύεται ο Τέρνερ, η ζωή του οποίου ανατρέπεται δραματικά όταν τραυματίζεται από μια μπάλα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Η Μάντιγκαν θα υποδυθεί την ιδιοκτήτρια της ομάδας ενώ στο καστ συμμετέχει και η Πατρίσια Κλάρκσον (Patricia Clarkson) στο ρόλο της συζύγου του Χανκς, σύμφωνα με το Deadline.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μάριελ Χέλερ (Marielle Heller), γνωστή από τις επιτυχίες «The Diary of a Teenage Girl», «Can You Ever Forgive Me?» και «A Beautiful Day in the Neighborhood», στην οποία είχε συνεργαστεί ξανά με τον Χανκς.

Την παραγωγή αναλαμβάνει ο Γκάρι Γκέτζμαν (Gary Goetzman) για την Playtone, μαζί με την Χέλερ και τη Λία Χόλτσερ (Leah Holzer) για λογαριασμό της Defiant By Nature, σε συνεργασία με το Major League Baseball (MLB) και τους New York Mets. Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού θα έχουν η Working Barn και ο Τσαρλς Μίλερ (Charles Miller).

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο.

Η Μάντιγκαν κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως θεία Γκλάντις στη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία τρόμου «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ (Zach Cregger). Η βράβευση ήρθε τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για το χρυσό αγαλματίδιο με την ταινία «Twice in a Lifetime» του Μπαντ Γιόρκιν (Bud Yorkin).

Τα επόμενα πρότζεκτ της ηθοποιού περιλαμβάνουν το θρίλερ «Sponsor» του Τζέιμς Πόνσολντ (James Ponsoldt) για την Apple, όπου πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Τζέισον Σίγκελ (Jason Segel) και Τζον Σ. Ράιλι (John C. Reilly), το reboot της σειράς «X-Files» από τον Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler), καθώς και η μίνι σειρά «All the Sinners Bleed» των Amblin/Netflix.

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