«Στάχτη» σχολικό στην Αθηνών-Σουνιού, σώοι οδηγός και συνοδηγός – Δεν επέβαιναν μαθητές

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 σε σχολικό λεωφορείο στην Λ. Αθηνών – Σουνίου (Ribas) στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια.
Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Κορωπίου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
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