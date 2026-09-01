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01.09.2026 15:06

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 47χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ψυχολόγο

01.09.2026 15:06
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Ποινή φυλάκισης έξι μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 47χρονο που κατά τη διάρκεια συνεδρίας του σε ψυχολόγο, τής έδειξε τα γεννητικά του όργανα.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να ανασταλεί επί τριετία.

Όπως κατέθεσε η 32χρονη ψυχολόγος, επρόκειτο για τη δεύτερη φορά που ο κατηγορούμενος την επισκέφτηκε με προκαθορισμένο ραντεβού και, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, γδύθηκε και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, με την πρόφαση ότι ήθελε να της επιδείξει τα τραύματα που έφερε από τα χειρουργεία στα οποία είχε υποβληθεί.

«Του ανέφερα ότι δεν ήταν απαραίτητο, αλλά εκείνος συνέχισε. Σήκωσε τη μπλούζα, κατέβασε το παντελόνι και μου είπε “μην τρομάξεις”. Φορούσε ένα περίεργο εσώρουχο-στρινγκ ενώ ήταν σε στύση. Γύρισε προς το μέρος μου, έδειχνε επίμονα τα γεννητικά του όργανα και με ρωτούσε πώς μου φαίνονται. Με ρωτούσε αν βλέπω κάτι περίεργο στο σώμα του και τι εντύπωση μου δημιουργεί όλο αυτό. Του είπα ότι θα ήταν καλύτερα να ντυθεί. Προσπαθούσε να με πείσει καθ’ όλη τη διάρκεια ότι είναι κάτι φυσιολογικό που θα έπρεπε να συμβαίνει» κατέθεσε, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας ότι ο κατηγορούμενος τής απεύθυνε και προσωπικές ερωτήσεις για την οικογενειακή της κατάσταση.

Στην απολογία του, ο 47χρονος υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ότι έχει 96% αναπηρία και πως έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 60 χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για μια μεγάλη παρεξήγηση καθώς -όπως είπε- πίστευε ότι ως ειδικός υγείας, θα έπρεπε να δει τα τραύματα που φέρει στο σώμα του προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα.

«Πάσχω από ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Είμαι βυθισμένος στη δυστυχία και έψαχνα να βρω μια θεραπεία. Δεν είχα καμία ερωτική διάθεση ή άλλο σκοπό. Με έχουν δει γυμνό αμέτρητοι γιατροί και νοσηλευτές και αυτή είναι ειδικός υγείας. Ήθελα να δει τα τραύματα προκειμένου να έχει εικόνα, καθώς αυτά με οδήγησαν στα ψυχολογικά προβλήματα. Ζητάω συγγνώμη αν ταράχτηκε, πρόθεσή μου ήταν μόνο να γίνω καλά», ανέφερε -μεταξύ άλλων- στην απολογία του.

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