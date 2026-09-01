Σεπτέμβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές στο Αίθριο και νέοι κύκλοι δημιουργικών εργαστηρίων

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Μετά από μια καλοκαιρινή ανάσα, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης επιστρέφει με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για όλες τις ηλικίες.

Υποδεχόμαστε για πρώτη φορά το Coven Magick Market και το Athens Cocktail Market, ενώ τα Vegan Vibes επιστρέφουν!



Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Εκδηλώσεις

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

Τετάρτες 2, 9, 16, 23 & 30/9 | 14:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Το προσωπικό του My Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης προσφέροντας δωρεάν, γρήγορες εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα B & C και σύφιλη, καθώς και ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας.

Δευτέρες 7 & 21/9 | 11:00-15:00

Μικρό Φ

Είσοδος ελεύθερη

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μία δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Τρίτη 8/9 | 09:30-13:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Μπαμπούλες Πανεπιστημίου (2013) | Μεταγλωττισμένη

(σκην. Νταν Σκάνλον. Mε τους Τζον Γκούντμαν και Μπίλι Κρίσταλ. 104΄)

Πριν γίνουν η πιο αγαπημένη ομάδα τρομακτικών τεράτων, ο Μάικ και ο Σάλι ήταν συμφοιτητές. Μέσα από τη φιλία τους ανακαλύπτουν τη σημασία της συνεργασίας και του να μην τα παρατάς ποτέ.

Τετάρτη 9/9 | 20:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Juno (2007)

(σκην. Τζέισον Ράιτμαν. Mε τους Έλλιοτ Πέιτζ, Μάικλ Σέρα, Τζένιφερ Γκάρνερ και Τζέισον Μπέιτμαν. 96΄)

Όταν η δεκαεξάχρονη Τζούνο μένει απρόσμενα έγκυος, καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της. Με ιδιαίτερο χιούμορ και ευαισθησία, η ταινία εξερευνά την ενηλικίωση και τις επιλογές που μας διαμορφώνουν.

Πέμπτη 10/9 | 20:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Lady Bird (2017)

(σκην. Γκρέτα Γκέργουιγκ. Mε τους Σίρσα Ρόναν, Λόρι Μέτκαλφ και Τίμοθι Σαλαμέ. 94΄)

Η Κριστίν, που επιμένει να τη φωνάζουν «Lady Bird», ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της το σχολείο και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Μια τρυφερή και ειλικρινής ταινία για τις σχέσεις και την αναζήτηση της δικής μας φωνής.

Παρασκευή 11/9 | 20:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Coven Magick Market

Το Mirall Bruja παρουσιάζει το Coven Magick Market – Autumn Equinox Edition, το μεγαλύτερο Medieval Witch Market της Αθήνας. Ένα διήμερο αφιερωμένο στη σκοτεινή τέχνη, τη λαογραφία, τη φαντασία και τη σύγχρονη εναλλακτική δημιουργία, με χειροποίητες δημιουργίες, occult αντικείμενα, μουσική, performances και ιδιαίτερες δράσεις.

Σάββατο 12 & Κυριακή 13/9 | Σαβ. 12:00-22:00 & Κυρ. 12:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Ξέρεις από ΣΚΡΑΜΠΛ;

Ελάτε να γνωρίσετε το ΣΚΡΑΜΠΛ, ένα συναρπαστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και ψυχαγωγία. Καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη, ενισχύει τη συγκέντρωση και προσφέρει όμορφες στιγμές κοινωνικής επαφής μέσα από την ευγενή άμιλλα. Απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Τετάρτη 16/9 | 18:00-20:00

Αίθριο

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο 6932928180

Χωρίς δικό μου δωμάτιο: μια συζήτηση με τις Ντάλια δε λα Σέρδα και Κατερίνα Σεργίδου

Οι εκδόσεις Carnívora και η Μεξικανή Ντάλια δε λα Σέρδα, συγγραφέας του βιβλίο Αδέσποτες Σκύλες έρχονται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για μια συζήτηση με την Κατερίνα Σεργίδου (Κοινωνική Ανθρωπολόγο-Ερευνήτρια Φύλου και Φεμινισμού) για τον φεμινισμό, την έμφυλη βία, την περιθωριοποίηση, τις κοινωνικές ανισότητες, τον ταξικό ρατσισμό, και τη λογοτεχνία.

Πέμπτη 17/9 | 19:00-21:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση “Κέντημα σε κύκλο”

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης και η Πορφυρία Μοσχοπούλου παρουσιάζουν την έκθεση του εργαστηρίου «Κέντημα σε Κύκλο», που είναι το αποτέλεσμα ενός χρόνου μάθησης και δημιουργίας. Τα έργα δημιουργήθηκαν από τις συμμετέχουσες, οι οποίες σταδιακά ανέπτυξαν τη δική τους προσωπική εικαστική γλώσσα, αντλώντας έμπνευση από παραδοσιακά μοτίβα, σύμβολα, χρώματα και αφηγήσεις.

Παρασκευή 18/9 | Εγκαίνια & Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 |

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Athens Cocktail Market

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στα περίπτερα του Athens Cocktail Market, να γνωρίσουν κορυφαία spirits και premium brands και να δοκιμάσουν μοναδικές cocktail δημιουργίες. Μια εμπειρία γευσιγνωσίας που συνδυάζει νέες γεύσεις, επιλεγμένες προτάσεις street food, μουσική και διασκέδαση.

Σάββατο 19 & Κυριακή 20/9 | 16:00-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη. Εισιτήριο γευσιγνωσίας: 8€. Προπώληση μέσω more.com

Ποδήλατο για Όλες τις Γενιές

Μία μέρα γεμάτη δράσεις για το ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα για μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά κάνουν ποδήλατο, μαθαίνουν για την ιστορία και τον ρόλο του στις σύγχρονες πόλεις και γνωρίζουν τη σημασία της Βιώσιμης Κινητικότητας μέσα από βιωματικές δράσεις. Παράλληλα, πρακτικά εργαστήρια για ενήλικες βοηθούν στην ασφαλή κυκλοφορία στην πόλη και στην κατανόηση του ρόλου του ποδηλάτου σε κάθε ηλικία, από τα παιδιά έως τους παππούδες και τις γιαγιάδες.

Δευτέρα 21/9 | 10:00-13:30 & 16:00-19:00

Αίθριο, Μεγάλο Φ & Creative Lab

Είσοδος ελεύθερη

Χορεύουμε Ελλάδα

Ένα διήμερο γεμάτο ρυθμό, παράδοση και τις ευωδιές του φθινοπώρου μας περιμένει! Μια γιορτή αφιερωμένη στον τρύγο και στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η εκδήλωση πλαισιώνεται από αγορά παραγωγών και χειροτεχνών.

Πέμπτη 24 & Παρασκευή 25/9 | 10:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Δράση εταιρικού εθελοντισμού με την Emfasis Non Profit

Η δράση περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, συσκευασία και διανομή «πακέτων αγάπης» με είδη πρώτης ανάγκης, σε ευάλωτες ομάδες στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εθελοντών και τη στήριξη εταιρικών συνεργατών της Emfasis Non Profit.

Πέμπτη 24 & Παρασκευή 25/9 | 09:00-17:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος Ελεύθερη

Vegan Vibes September

Το Vegan Vibes September μεταμορφώνει τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε έναν χώρο γεύσης, δημιουργίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, φέρνοντας κοντά χιλιάδες επισκέπτες σε μια μοναδική εμπειρία αφιερωμένη στη φυτική διατροφή και τον βιώσιμο τρόπο ζωής.

Σάββατο 26 & Κυριακή 27/9 | 12:00-22:00

Αίθριο, Μεγάλο Φ & Creative Lab

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Woodworking Workshop

Μαθαίνουμε τα βασικά της ξυλουργικής, αλλά δεν μένουμε στη θεωρία. Από το πρώτο μάθημα, πιάνουμε δουλειά με εργαλεία χειρός, με σκοπό την πρακτική εξάσκηση και στο τέλος του σεμιναρίου ο καθένας παίρνει το δικό του σκαμπό, φτιαγμένο από τα χέρια του.

Κάθε Τετάρτη από 9/9 έως 21/10 | 18:30-21:00

hokocrafts

Οι θέσεις του τμήματος έχουν συμπληρωθεί. Για συμμετοχή στα επόμενα τμήματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο hokocrafts.com.

Polymer Clay Date: Autumn Forest Treasures

Θα φτιάξουμε χειροποίητα κοσμήματα και μικρούς φθινοπωρινούς θησαυρούς από πολυμερικό πηλό, εμπνευσμένους από φύλλα, καρπούς και τα χρώματα του δάσους. Θα χρησιμοποιήσουμε transfer sheets με φθινοπωρινά μοτίβα, γήινες αποχρώσεις, έτοιμα σχήματα αλλά και ελεύθερο design, ώστε κάθε άτομο να δημιουργήσει κάτι δικό του.

Σάββατο 12/9 | 11:30-14:00

Creative Lab

Κόστος συμμετοχής 25€. Εισιτήρια μέσω pinkforest.gr

Torvas Workshop – Unmuted: Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Τι μένει όταν οι φωνές σιωπούν;

Μια παλιά φωτογραφία που βρέθηκε στα σκουπίδια. Μια γυναίκα χωρίς όνομα. Μια ζωή που δεν γνωρίσαμε ποτέ. Στο Torvas Unmuted Workshop χρησιμοποιούμε τη δημιουργική γραφή ως εργαλείο παρατήρησης και φαντασίας. Μέσα από αρχειακές φωτογραφίες και προσωπικά τεκμήρια εξερευνούμε πώς γεννιέται ένας χαρακτήρας, πώς αλλάζει μια ιστορία όταν αλλάζει η οπτική της και πώς η γραφή μπορεί να δώσει φωνή σε αυτά που ίσως έμειναν ανείπωτα.

Το Unmuted απευθύνεται σε όποιο θέλει να πειραματιστεί με νέες τεχνικές και να εμπνευστεί από το αρχειακό υλικό μέσα σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον.

Τρίτη 22/9 | 18:00-21:00

Μικρό Φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Punch Needle στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης παρουσιάζει ένα δημιουργικό workshop γνωριμίας με την τεχνική του punch needle, σε συνεργασία με το Loop Around Studio. Χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία, θα μάθουμε τα βασικά της τεχνικής και, με τη βοήθεια ειδικής βελόνας και χρωματιστών νημάτων, θα μετατρέψουμε ένα σχέδιο σε ένα ανάγλυφο textile artwork. Στο τέλος του workshop, κάθε συμμετέχουσα/ων θα έχει δημιουργήσει το δικό της/του έργο για να πάρει μαζί της/του.

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για Βρέφη, Παιδιά & Ενήλικες

Το Momscent και η εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών και μαία Τζωρτζίνα Κοσσενάκη διοργανώνουν ένα βιωματικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ, την αντιμετώπιση πνιγμονής, την παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγοντα περιστατικά και την εξάσκηση σε προπλάσματα για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.

Παρασκευή 25/9 | 18:00-19:30

Creative Lab

Κόστος συμμετοχής 30€. Κράτηση θέσης στο @mom.scent ή στο 6979545608

Κέντημα σε Κύκλο – Τμήμα Αρχαρίων

Θέλετε να γνωρίσετε την τέχνη του παραδοσιακού κεντήματος από την αρχή; Στο τμήμα αρχαρίων οι συμμετέχουσες/οντες ξεκινούν με το μετρητό κέντημα και μαθαίνουν δύο βασικές τεχνικές, τη σταυροβελονιά και την τετράγωνη βελονιά, χτίζοντας σταδιακά τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, γνωρίζουν τις βασικές αρχές της σύνθεσης και των χρωματικών συνδυασμών και πειραματίζονται με τη δημιουργία των δικών τους σχεδίων, αξιοποιώντας την ελληνική κεντητική παράδοση ως πηγή έμπνευσης.

Κάθε Δευτέρα από 28/9 έως 30/11 | 18:30-20:30

Μικρό Φ

Κόστος συμμετοχής 150€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 2 δόσεις των 85€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Κέντημα σε Κύκλο – Τμήμα Προχωρημένων

Έχετε ήδη εμπειρία στο κέντημα και θέλετε να εξερευνήσετε νέες τεχνικές και τρόπους έκφρασης; Το τμήμα προχωρημένων εστιάζει σε ελεύθερες και πιο σύνθετες τεχνικές κεντήματος. Οι συμμετέχουσες/οντες ξεκινούν με τη ρίζα και την πλακέ βελονιά, γνωρίζουν τη μεταξοβελονιά και πειραματίζονται με τη σύνθεση, το χρώμα και τον σχεδιασμό, αναπτύσσοντας το προσωπικό τους δημιουργικό ύφος.

Κάθε Τρίτη από 29/9 έως 1/12 | 18:30-20:30

Μικρό Φ

Κόστος συμμετοχής 150€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων ή 2 δόσεις των 85€. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com και στο φυσικό ταμείο της Αγοράς, Φωκίωνος Νέγρη 42 (εντός του Creative Lab)

Pop Up

Lavinia’s Jewelry X Just Greek

Χειροποίητα κοσμήματα με φυσικές πέτρες και ημιπολύτιμους λίθους, ρούχα και αξεσουάρ ζωγραφισμένα στο χέρι.

Δευτέρα 31/8 έως Σάββατο 5/9 | 10:00-21:00

Lilian Syrigou X Mantora

Κοσμήματα από ασήμι, ορείχαλκο, ημιπολύτιμους λίθους, υφάσματα και πολύχρωμα κορδόνια και ζωγραφικά έργα τέχνης, μεταξωτά twillies και μαντήλια.

Δευτέρα 14/9 έως Κυριακή 20/9 | 12:00-20:00

Redy. X Elli Papadaki

Σύγχρονες δημιουργίες ελληνικού design και illustration από ανεξάρτητους δημιουργούς και bold streetwear ρούχα και αξεσουάρ.

Δευτέρα 14/9 έως Κυριακή 20/9 | Δευτ. & Τετ. 11:00-19:00, Τρι, Πεμ.-Κυρ. 11:00-21:00

Xoutou’s

Χειροποίητα κοσμήματα xoutou’s από ασήμι 925 με μίνιμαλ γραμμές with a twist.

Δευτέρα 21/9 έως Κυριακή 27/9 | 12:00-20:00

Alice’s Home

Επιλεγμένα είδη διακόσμησης, χρηστικά αντικείμενα για το σπίτι και πρωτότυπες προτάσεις δώρων.

Δευτέρα 21/9 έως Κυριακή 4/10 | 12:00-21:00

Καταστήματα



Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη.

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον.

FINIKALALA

Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ.

Kyklo

Zero waste και plastic free με μεγάλη ποικιλία από φυσικά προϊόντα για την καθημερινή ζωή που πωλούνται χύμα.

Modistra Hopemade

Κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα.

hokocrafts

Συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής.