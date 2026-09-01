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01.09.2026 16:47

Συναγερμός στη Γερμανία: Εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας

01.09.2026 16:47
germany-police
Φωτογραφία αρχείου

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Οι γερμανικές Αρχές διερευνούν περιστατικό που ενδέχεται να συνδέεται με απόπειρα δολιοφθοράς σε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας στο Βρανδεμβούργο, μετά τον εντοπισμό αρκετών αυτοσχέδιων εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ειδικά κλιμάκια, τα οποία έχουν αναλάβει την ασφαλή εξουδετέρωση των μηχανισμών. Σύμφωνα με τις Αρχές, από το περιστατικό δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο συγκεκριμένος υποσταθμός βρίσκεται κοντά σε λιγνιτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θεωρείται σημαντικός για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.

Στο μικροσκόπιο πιθανό σχέδιο πρόκλησης διακοπής ρεύματος

Οι έρευνες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο οι μηχανισμοί να είχαν τοποθετηθεί με στόχο την πρόκληση σοβαρών προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.

Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές εντόπισαν στο σημείο διατάξεις που εξετάζεται αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση εκρηκτικών.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος του Βρανδεμβούργου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη και τα αρμόδια κλιμάκια να συγκεντρώνουν στοιχεία από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα πιθανών δραστών, ενώ παραμένουν υπό διερεύνηση και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.

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