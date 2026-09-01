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01.09.2026 14:11

Νέα ένταση στο Ορμούζ: Χτυπήθηκαν δύο supertanker με σαουδαραβικό πετρέλαιο

01.09.2026 14:11
hormuz_tanker

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Δύο υπερδεξαμενόπλοια, που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο, χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα σε διάστημα λίγων λεπτών το ένα από το άλλο ενώ διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τις εταιρείες πληροφοριών και παρακολούθησης πλοίων Marisks και Kpler.

«Τα σχεδόν ταυτόχρονα περιστατικά καταδεικνύουν την περαιτέρω κλιμάκωση του απειλητικού περιβάλλοντος στον διάδρομο του Ομάν», επεσήμανε η Marisks. Τα τάνκερ είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα από τον τερματικό σταθμό Τζουάιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Το υπερδεξαμενόπλοιο Sidr με σημαία Σαουδικής Αραβίας επλήγη από βλήματα την ώρα που βρισκόταν 16,6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ του Ομάν στις 19:52 (GMT, 22:52 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Marisks. Λίγα λεπτά αργότερα το VLCC Senegal Prosperity με σημαία Λιβερίας έγινε στόχος τριών άγνωστων βλημάτων, περίπου 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χασάμπ, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO είχε ανακοινώσει ότι πετρελαιοφόρο έγινε στόχος τριών βλημάτων στο ίδιο σημείο του Στενού του Ορμούζ. Φαίνεται ότι πρόκειται για το ίδιο περιστατικό. Νωρίτερα σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο αναγκάστηκε να σταματήσει τον πλου του την ώρα που διέσχιζε τον νότιο διάδρομο του Στενού.

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