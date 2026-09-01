Τα… πήρε ο Σαμαράς με τον ΕΟΠΥΥ – Επίθεση στην κυβέρνηση για υιοθέτηση woke ατζέντας

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Με με ιδιαίτερα οξεία ανάρτηση στα social media ο Αντώνης Σαμαράς στηλίτευσε τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΠΥΥ διαχειρίζεται την ταυτότητα φύλου των ασφαλισμένων του.

«“Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο”! Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους! Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή», έγραψε.

Σημείωσε, δε, ότι «πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό. Το μόνο “Ακαθόριστο” εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».

Επιμένει ο Μεσσήνιος πολιτικός στα περί μετάλλαξης της ΝΔ…

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