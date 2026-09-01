Δραγασάκης υπέρ Ακρίτα, καταγγέλλει τη ΝΔ για «face control»

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Την αυτονόητη στήριξή του στην Έλενα Ακρίτα εκφράζει ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για «face control», στην επιλογή αντιπροέδρου της Βουλής και επίδειξη τιμωρητικής λογικής. Στάση που, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, συνιστά θεσμικό ολίσθημα, αφού παραβιάζει πάγιους άτυπους κανόνες, προς χάριν μικροκομματικών υπολογισμών.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του αναφέρει: «Επιλογές face control στην εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής, με τιμωρητικό πνεύμα και μικροκομματική λογική, συνιστούν θεσμικό ολίσθημα και αφήνουν σκιές και αρνητικά προηγούμενα στο Κοινοβούλιο. Στην αντιπαράθεση που προκάλεσε η ΝΔ, παραβιάζοντας πάγιους άτυπους κανόνες, είναι αυτονόητη η στήριξή μου στην Έλενα Ακρίτα».

Δεν κλείνει εύκολα το θέμα και όλα θα φανούν αύριο στη Βουλή…

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