Κατόπιν υπογραφής καλείται η κυβέρνηση να εξηγήσει τι… υπέγραψε: Το ΠΑΣΟΚ ρωτά για την Ασπίδα του Αχιλλέα – «Ποιος θα ελέγχει τον πηγαίο κώδικα;»

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Οι υπογραφές μπήκαν, οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί προηγήθηκαν, αλλά τα κρίσιμα ερωτήματα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» παραμένουν αναπάντητα: Τι ακριβώς δεσμεύτηκε η χώρα για ένα πρόγραμμα ύψους 3,035 δισ. ευρώ; Πώς επιλέχθηκαν οι 19 ελληνικές εταιρείες; Τα περίπου 750 εκατ. ευρώ της εγχώριας συμμετοχής αποτελούν εγγυημένο ελληνικό έργο ή μία γενική διακήρυξη προθέσεων; Και, κυρίως, ποιος θα ελέγχει το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα και το κεντρικό σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου;

Απαντήσεις και έγγραφα ζητά –κατόπιν υπογραφής– το ΠΑΣΟΚ, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του βουλευτή και υπεύθυνου ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο βουλευτής θέτει ζήτημα πλήρους διαφάνειας, πραγματικής ελληνικής προστιθέμενης αξίας και κατοχύρωσης της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας, επισημαίνοντας ότι ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα τέτοιου κόστους δεν μπορεί να στηρίζεται σε αόριστα ποσοστά και κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Ερώτηση από Μιχάλη Κατρίνη

Την ανάγκη πλήρους διαφάνειας, σαφών εγγυήσεων για το ελληνικό έργο και διασφάλισης της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας αναδεικνύει ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,035 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, προβλέπει συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος άνω του 25%, δηλαδή περίπου 750 εκατ. ευρώ, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ένα έργο τέτοιου ύψους δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια γενική αναφορά ποσοστού ελληνικής συμμετοχής. Ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των 19 εταιρειών, το συγκεκριμένο αντικείμενο και η οικονομική αξία που αντιστοιχούν σε καθεμία, καθώς και ο βαθμός στον οποίο τα 750 εκατ. ευρώ αποτελούν δεσμευτικές και εκτελεστές συμβατικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, ζητά σαφή εικόνα για την πραγματική ελληνική προστιθέμενη αξία, τη συμμετοχή σε παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, λογισμικό, μεταφορά τεχνογνωσίας και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη σύνδεση του ελληνικού έργου με τις ήδη εγκεκριμένες αμυντικές προτεραιότητες, στην αξιοποίηση και διαλειτουργικότητα υφιστάμενων εθνικών δυνατοτήτων, όπως η ΕΑΒ, ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, το ΕΛΚΑΚ και ο ΘΩΡΑΞ, αλλά και στον εθνικό έλεγχο του κεντρικού συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου.

Με την αίτηση κατάθεσης εγγράφων ζητούνται τα στοιχεία για τη διαδικασία επιλογής, τις συμβατικές δεσμεύσεις, την επιχειρησιακή ιεράρχηση, την αξιολόγηση των υφιστάμενων ελληνικών δυνατοτήτων και τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα, των τεχνικών δεδομένων και των διεπαφών, κατά το μέρος που δεν είναι νομίμως διαβαθμισμένα.

Να σημειωθεί ότι οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στο ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ζήτημα αδιαφάνειας, εθνικού ελέγχου και στρατηγικής εξάρτησης από το ισραηλινοαμερικανικό σύστημα ασφαλείας. Το ΚΚΕ χαρακτήρισε τη συμφωνία επικίνδυνο βήμα βαθύτερης εμπλοκής στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς πολεμικούς σχεδιασμούς, ενώ η Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραδίδει τον πυρήνα της ελληνικής αεράμυνας στην ισραηλινή πολεμική βιομηχανία, σχολιάζοντας δηκτικά ότι ελληνικά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι μόνο «τα 3,1 δισ. ευρώ και το όνομα».

Το ΜέΡΑ25 είχε επίσης ζητήσει να παγώσει το πρόγραμμα, αλλά η σχετική ανακοίνωσή του είχε εκδοθεί τον Ιούλιο, πριν από τη χθεσινή υπογραφή. Μέχρι το μεσημέρι της 1ης Σεπτεμβρίου δεν εντόπισα νεότερη, ειδική ανακοίνωση για την υπογραφή από Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση ή Νίκη.

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