Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι παραδόσεις ΦΥΚ κατ’οίκον ήταν περισσότερες από 90% τον Αύγουστο»

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Αύξηση μεγαλύτερη από 90% σημείωσαν οι κατ’οίκον παραδόσεις Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ φέτος τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Τα παραπάνω επισημαίνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας ότι: «Η αλματώδης αυτή αύξηση της “αποστολής κατ‘οίκον“ ΦΥΚ στην πόρτα του δικαιούχου είναι η περίτρανη απόδειξη της επιτυχημένης αυτής πρωτοβουλίας, ένα μόλις χρόνο από ενάρξεως του προγράμματος “αποστολής κατ’οίκον”».

Αξίζει να αναφερθεί ότι στόχος του προγράμματος της κατ’οίκον παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), είναι να μειωθεί η ταλαιπωρία των ασθενών κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, ορεινά χωριά και νησιά, οι όποιοι, οι ίδιοι, συγγενικά τους πρόσωπα ή οι φροντιστές τους, είναι αναγκασμένοι να κάνουν ολόκληρο ταξίδι, προκειμένου να επισκεφθούν τα 38 φαρμακεία σε όλη τη χώρα για να πάρουν τη θεραπεία τους.

«Η σημαντική αυτή αύξηση, πέρα της αδιαμφισβήτητης αποδοχής της από τους δικαιούχους, δικαιώνει και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθότι τον πλέον απαιτητικό μήνα του χρόνου τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα αυτά σκευάσματα παραδόθηκαν εμπρόθεσμα και χωρίς καμία αστοχία στο σύνολό τους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης και συνεχίζει:

«Μέσα σε ένα χρόνο, σχεδόν διπλασιάστηκαν οι δικαιούχοι που επέλεξαν να παραλάβουν την φαρμακευτική τους αγωγή “κατ’οίκον”, με το σύνολο αυτών να εξυπηρετείται εμπρόθεσμα, ποιοτικά και με αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε κάθε δικαιούχο φαρμακευτικής φροντίδας και ειδικά των δικαιούχων ΦΥΚ.

Κάθε ασθενής που παρέλαβε τα φάρμακα του στο σπίτι του είναι ένας ασθενής λιγότερος που ταλαιπωρήθηκε», καταλήγει ο υπουργός.

+90% οι παραδόσεις ΦΥΚ «κατ’ οίκον» τον Αύγουστο του 2026.



Με ποσοστό μεγαλύτερο του 90% πραγματοποιήθηκαν οι παραδόσεις των ΦΥΚ «κατ’ οίκον» από τον ΕΟΠΥΥ, τον Αύγουστο 2026 συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025. Η αλματώδης αυτή αύξηση της «αποστολής κατ’ οίκον» ΦΥΚ στην πόρτα… pic.twitter.com/NW8KXmmxot September 1, 2026

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