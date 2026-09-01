Αντι-NAVTEX από Ελλάδα για τις τουρκικές έρευνες νότια του Καστελόριζου

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Η Αθήνα απαντά με αντι-NAVTEX στην τουρκική κίνηση για την έναρξη ερευνών στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, την οποία η Άγκυρα είχε δεσμεύσει για διάστημα 15 ημερών μέσω NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας.

Η ελληνική πλευρά εξέδωσε χθες τη δική της NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, πριν από τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από τη Μαρμαρίδα με προορισμό την περιοχή του Καστελόριζου.

Στο μήνυμα της Αθήνας επισημαίνεται ότι ο σταθμός Ηρακλείου είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση NAVTEX στην περιοχή, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται μη εξουσιοδοτημένη η τουρκική εκπομπή.

Η ελληνική αντι-NAVTEX αναφέρει χαρακτηριστικά:

ZCZC HA86

312050 UTC AUG 26

IRAKLEIO STATION RADIO NAVWARN 1036/26

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE

NO. 0862/26, WHICH IS REFERRING TO SCIENTIFIC RESEARCH,

PART OF WHICH IS UNAUTHORISED AS ONE OF THE POSITIONS DEFINED THEREIN, LIES OVER

GREEK CONTINENTAL SHELF.

MOREOVER, THIS POSITION FALLS WITHIN THE HELLENIC

NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE EXCLUSIVE

AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.

CANCEL THIS MESSAGE ON 152059Z SEP 26

NNNN

Η νέα αυτή εξέλιξη σημειώνεται ενώ το ερευνητικό σκάφος R/V TÜBİTAK MARMARA αναμένεται να κινηθεί προς την περιοχή που έχει δεσμευτεί από την τουρκική NAVTEX 0862/26.

Παράλληλα, η τουρκική κινητικότητα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα έχει προχωρήσει στην υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αντιπαράθεση των δύο πλευρών για τα λεγόμενα «θαλάσσια πάρκα».

Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για τις ελληνικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, τα οποία η ελληνική πλευρά έχει προωθήσει μονομερώς.

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