Αντι-NAVTEX από Ελλάδα για τις τουρκικές έρευνες νότια του Καστελόριζου

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Η Αθήνα απαντά με αντι-NAVTEX στην τουρκική κίνηση για την έναρξη ερευνών στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, την οποία η Άγκυρα είχε δεσμεύσει για διάστημα 15 ημερών μέσω NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας.
Η ελληνική πλευρά εξέδωσε χθες τη δική της NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, πριν από τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από τη Μαρμαρίδα με προορισμό την περιοχή του Καστελόριζου.
Στο μήνυμα της Αθήνας επισημαίνεται ότι ο σταθμός Ηρακλείου είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση NAVTEX στην περιοχή, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται μη εξουσιοδοτημένη η τουρκική εκπομπή.
Η ελληνική αντι-NAVTEX αναφέρει χαρακτηριστικά:
ZCZC HA86
312050 UTC AUG 26
IRAKLEIO STATION RADIO NAVWARN 1036/26
NO. 0862/26, WHICH IS REFERRING TO SCIENTIFIC RESEARCH,
PART OF WHICH IS UNAUTHORISED AS ONE OF THE POSITIONS DEFINED THEREIN, LIES OVER
GREEK CONTINENTAL SHELF.
NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE EXCLUSIVE
AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.
NNNN
Η νέα αυτή εξέλιξη σημειώνεται ενώ το ερευνητικό σκάφος R/V TÜBİTAK MARMARA αναμένεται να κινηθεί προς την περιοχή που έχει δεσμευτεί από την τουρκική NAVTEX 0862/26.
Παράλληλα, η τουρκική κινητικότητα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα έχει προχωρήσει στην υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αντιπαράθεση των δύο πλευρών για τα λεγόμενα «θαλάσσια πάρκα».
Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για τις ελληνικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, τα οποία η ελληνική πλευρά έχει προωθήσει μονομερώς.
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