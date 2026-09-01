search
ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 18:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2026 17:15

Αντι-NAVTEX από Ελλάδα για τις τουρκικές έρευνες νότια του Καστελόριζου

01.09.2026 17:15
aigaio_1708_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Αθήνα απαντά με αντι-NAVTEX στην τουρκική κίνηση για την έναρξη ερευνών στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, την οποία η Άγκυρα είχε δεσμεύσει για διάστημα 15 ημερών μέσω NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας.

Η ελληνική πλευρά εξέδωσε χθες τη δική της NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, πριν από τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από τη Μαρμαρίδα με προορισμό την περιοχή του Καστελόριζου.

Στο μήνυμα της Αθήνας επισημαίνεται ότι ο σταθμός Ηρακλείου είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση NAVTEX στην περιοχή, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται μη εξουσιοδοτημένη η τουρκική εκπομπή.

Η ελληνική αντι-NAVTEX αναφέρει χαρακτηριστικά:

ZCZC HA86

312050 UTC AUG 26

IRAKLEIO STATION RADIO NAVWARN 1036/26

  1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE

NO. 0862/26, WHICH IS REFERRING TO SCIENTIFIC RESEARCH,

PART OF WHICH IS UNAUTHORISED AS ONE OF THE POSITIONS DEFINED THEREIN, LIES OVER

GREEK CONTINENTAL SHELF.

  1. MOREOVER, THIS POSITION FALLS WITHIN THE HELLENIC

NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE EXCLUSIVE

AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.

  1. CANCEL THIS MESSAGE ON 152059Z SEP 26

NNNN

Η νέα αυτή εξέλιξη σημειώνεται ενώ το ερευνητικό σκάφος R/V TÜBİTAK MARMARA αναμένεται να κινηθεί προς την περιοχή που έχει δεσμευτεί από την τουρκική NAVTEX 0862/26.

Παράλληλα, η τουρκική κινητικότητα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα έχει προχωρήσει στην υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αντιπαράθεση των δύο πλευρών για τα λεγόμενα «θαλάσσια πάρκα».

Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για τις ελληνικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, τα οποία η ελληνική πλευρά έχει προωθήσει μονομερώς.

Διαβάστε επίσης

Γεωργιάδης: Καμία συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ, ετεροβαρής η σύγκριση Τσίπρα – Ανδρουλάκη – Τσουκαλάς: Επίτηδες παρουσιάζεται σαν άσχετος και λέει ασυναρτησίες

Θέμα κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη και με ηγέτη Σαμαρά ανοίγει ο Σκορδάς

Ανδρουλάκης: «Δεν έχουμε εξαρτήσεις, όπως οι Μητσοτάκης και Τσίπρας που τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kypseli (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από το 2023 βρισκόταν στην κατάψυξη το βρέφος – «Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ», λέει η 38χρονη

Γιάννης Πάριος: Δεν με αφήνει το τραγούδι να το εγκαταλείψω - Media
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Στο πλευρό του Γιάννη Πάριου ο Στέλιος Ρόκκος μετά τη χολή που ξεχείλισε στο διαδίκτυο – «Το υπερωκεάνιο παραμένει υπερωκεάνιο»

mouzakitis-7834
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Προ των πυλών της Χαλ στο πλευρό του Τζολάκη ο Μουζακίτης, στα 20 εκατ. ευρώ το deal

supermarket_times-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν οι τιμές αφού πρώτα εκτοξεύθηκαν – Ακριβότερα από τον Ιούλιο τα 25 από τα 30 προϊόντα

windsurfer-iralieo-234
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στo Ηράκλειο για τον εντοπισμό windsurfer, βρέθηκε η ιστιοσανίδα του στη Ντία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

samaras notopoulou papas sakelaridis
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει το πρώτο γκάλοπ που πήρε η κυβέρνηση, η προσδοκία από ΔΕΘ και το μαξιλαράκι για Σαμαρά, η παρουσία της Νοτοπούλου και η αποστολή Παππά για ΝΕΑΡ

akinita-new (2)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεύτερη ευκαιρία» για ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 17:55
kypseli (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από το 2023 βρισκόταν στην κατάψυξη το βρέφος – «Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ», λέει η 38χρονη

Γιάννης Πάριος: Δεν με αφήνει το τραγούδι να το εγκαταλείψω - Media
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Στο πλευρό του Γιάννη Πάριου ο Στέλιος Ρόκκος μετά τη χολή που ξεχείλισε στο διαδίκτυο – «Το υπερωκεάνιο παραμένει υπερωκεάνιο»

mouzakitis-7834
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Προ των πυλών της Χαλ στο πλευρό του Τζολάκη ο Μουζακίτης, στα 20 εκατ. ευρώ το deal

1 / 3