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01.09.2026 10:53

Ανδρουλάκης: «Δεν έχουμε εξαρτήσεις, όπως οι Μητσοτάκης και Τσίπρας που τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες»

01.09.2026 10:53
nikos androulakis
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  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το κόμμα του δεν διατηρεί εξαρτήσεις από ολιγάρχες και στοχεύει στην εφαρμογή κανόνων.
  • Ανδρουλάκης χαρακτήρισε κριμένα πρόσωπα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο έχουν εξυπηρετήσει συμφέροντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
  • Σχετικά με τη διαδικασία για το προεδρείο της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βλάπτει τη δημοκρατία και επιδιώκει τον έλεγχο των ανεξάρτητων αρχών.
  • Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη εκδήλωση του κόμματός του στην Κρήτη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα επιτυχημένο ξεκίνημα για την ενίσχυση της εκλογικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ.

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«Δεν έχουμε εξαρτήσεις όπως εκείνοι που τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες» δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και απαντώντας σχετικά εξήγησε:

«Εμείς θα βάλουμε κανόνες που θα εφαρμόζονται».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ερωτηθείς για τον κ. Τσίπρα είπε πως πήρε την απόφαση να ξαναμπεί στην πολιτική «είναι δικαίωμα του αλλά έχει κριθεί όπως ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ απλά θα υπενθυμίσω τι πρόσφεραν αυτά τα πρόσωπα, τι έλεγαν προεκλογικά και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί».

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε πως και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κάπου εξυπηρέτησαν και οι ολιγάρχες τους ανταποδίδουν.

Ερωτηθείς σχετικά με αφορμή τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ είπε «το ΠΑΣΟΚ είναι με τους πολίτες. Λαϊκιστής είναι αυτός που αλλά λέει και άλλα κάνει».

Για την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το προεδρείο της Βουλής ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε «με έχει ενοχλήσει το θέμα με την κ. Ακρίτα. Ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο. Η θεσμική μου συμπεριφορά ερμηνεύεται από τον κ. Μαρινάκη ως συμπόρευση με εκείνους που ήθελαν τη χώρα εκτός Ευρώπης. Δεν είναι κομματική επιλογή η ψηφοφορία. αυτό άλλωστε έκανε η ΝΔ τόσα χρόνια» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Πρόσθεσε δε, πως αν δεν πληρωθεί η θέση δεν υπάρχει δυνατότητα νέας διαδικασίας «χάνεται η θέση, και έχουμε αλλοίωση του προεδρείου και θα μπορεί να κάνει η ΝΔ “παιχνίδια” με τις ανεξάρτητες αρχές».

Ερωτηθείς για την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη έκανε λόγο για ξεκίνημα νίκης σε μια περιφέρεια όπου το κόμμα πρασίνισε δύο νομούς.

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