«Όλο το Θέατρο εδώ»: Aυτές είναι οι 8 παραστάσεις που θα συζητηθούν φέτος!

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Με το σύνθημα «Όλο το Θέατρο εδώ», ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» γιορτάζει 22 χρόνια ισχυρής παρουσίας εντός και εκτός συνόρων, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε ιστορικούς και εναλλακτικούς χώρους της Αθήνας και ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης για οκτώ κορυφαίες θεατρικές παραγωγές της σεζόν 2026–2027, με τη σφραγίδα σπουδαίων δημιουργών και ερμηνευτών.

Έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη του θεατρόφιλου κοινού και το επίτευγμα του συνδυασμού εμπορικής επιτυχίας και υψηλού καλλιτεχνικού αποτελέσματος σε περισσότερες από 300 θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Πολιτιστικός Οργανισμός και ο ιδρυτής του Γιώργος Λυκιαρδόπουλος υποστηρίζουν σταθερά και με τόλμη τις παραστατικές τέχνες για περισσότερα από 20 χρόνια.

Τη σεζόν 2026-2027 η «Λυκόφως» προσφέρει για άλλη μια χρονιά θεάματα με ποιότητα και σεβασμό στο θεατή, εδραιώνοντας τη δράση της με έναν προγραμματισμό που χαρακτηρίζεται από τολμηρά εγχειρήματα, εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, σπουδαίους συντελεστές και μια γκάμα ρεπερτορίου για όλα τα γούστα: κλασικά έργα, σύγχρονες ηθογραφίες, νεοελληνικά κείμενα, ιστορικό, πολιτικό και αντιπολεμικό θέατρο, θεάματα για όλη την οικογένεια.

Στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη έρχεται στις 13 Νοεμβρίου ο πολυαναμενόμενος «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο με το ανέκδοτο κύκνειο άσμα του Αλέξη Σταμάτη τον μονόλογο «Σαπφώ» σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη με την Κόρα Καρβούνη (πρεμιέρα 30 Νοέμβριου).

Στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής το πολυβραβευμένο έργο «Γίγαντας» κάνει πρεμιέρα στις 29 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα με τον Άρη Λεμπεσόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο και παρουσιάζεται σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο με την ανατρεπτική και διεθνώς βραβευμένη θεατρική διασκευή της Ιλιάδας του Ομήρου από την Lisa Peterson και τον Dennis O’Hare, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου και την Πέγκυ Τρικαλιώτη να ενσαρκώνει όλους τους ήρωες του ομηρικού έπους (πρεμιέρα 16 Νοεμβρίου).

Στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ ο εμβληματικός «Φονιάς» του Μήτσου Ευθυμιάδη παίρνει σάρκα και οστά από τις 13 Νοεμβρίου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπίτου, με πρωταγωνιστές τον Τάσο Σωτηράκη και την Νικολέττα Κοτσαηλίδου,

ενώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από την 1η Οκτωβρίου έρχεται η παράσταση «Γκόλφω» της ομάδας Cupid’s που ξεχώρισε στο πολυσυζητημένο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών «Άδειος Χώρος – 2025».

Τέλος, η «Λυκόφως» συνεχίζει την ισχυρή της παράδοση και στην ελληνική παιδική σκηνή με δύο παραγωγές υψηλών προδιαγραφών για όλη την οικογένεια σε δύο ιστορικούς χώρους: στο Θέατρο Πορεία η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ Ομπρέλα» σε σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη από τις 18 Οκτωβρίου και στο Θέατρο Ολύμπια το τρυφερό παιδικό βιβλίο φαντασίας του σπουδαίου Ιταλού συγγραφέα Τζάνι Ροντάρι «Ο Πλανήτης των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων», από τις 29 Νοεμβρίου με την υπογραφή της Χλόης Μάντζαρη, διασκευή Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική Μίνου Μάτσα, σε μια πολυπρόσωπη, εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη παραγωγή για όλη την οικογένεια..

Ενημερωθείτε ΕΔΩ αναλυτικά για το πρόγραμμα των παραστάσεων και προλάβετε την προσφορά των μειωμένων εισιτηρίων για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Μακμπέθ – Ουίλλιαμ Σαίξπηρ – Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της θητείας της στο τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και έχοντας επιστρέψει από την Κίνα, όπου προσκεκλημένη του Εθνικού Θεάτρου της Σανγκάης παρουσίασε την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, με θίασο αποκλειστικά Κινέζων ηθοποιών, σκηνοθετεί τον εμβληματικό «Μακμπέθ».

Η πιο σκοτεινή τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια εντυπωσιακή πολυπρόσωπη παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Τον δυναμικό θίασο απαρτίζουν καταξιωμένοι ηθοποιοί, με τους οποίους η Κατερίνα Ευαγγελάτου συνεργάζεται συχνά, αλλά και νεότεροι συνεργάτες.

Η παράσταση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να ανεβεί στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, αποφασίστηκε, λόγω ειδικών τεχνικών απαιτήσεων, να παρουσιαστεί στο «Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη», ένα θέατρο στο οποίο η Κατερίνα Ευαγγελάτου και η «Λυκόφως» επιστρέφουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες «1984» και «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων».

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κίνηση: Πατρίσια Απέργη

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σχεδιασμός Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Promo Φωτογραφίες: Έφη Γούση

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχαέλα Σαραντινοπούλου

Β’ Βοηθοί σκηνοθέτη-στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης: Μαρίνα Μανιά, Θεοδώρα Μουδράκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Βοηθοί Παραγωγής: Αναστασία Μοναστηρίδου – Πανούτσι Μαργέλος

Παραγωγή : Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διανομή:

ΜΑΚΜΠΕΘ: Γιώργος Γάλλος

ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΜΠΕΘ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

ΜΑΚΝΤΑΦ: Μιχάλης Μιχαλακίδης

ΜΠΑΝΚΟΥΟ: Λευτέρης Πολυχρόνης

ΠΡΩΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Έλενα Τοπαλίδου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Αλεξάνδρα Λέρτα

ΛΕΝΟΞ: Ερρίκος Μηλιάρης

ΜΑΛΚΟΜ: Χρήστος Διαμαντούδης

ΝΤΆΝΚΑΝ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΣΙΓΟΥΟΡΝΤ: Σταύρος Καλλιγάς

ΡΟΣ, ΚΕΪΘΝΕΣ: Γιώργης Παρταλίδης

ΛΟΧΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΜΕΝΤΙΘ: Βασίλης Μίχας

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Γιώργος Μπραουδάκης

Και τα παιδιά: Μάρκος Απέργης, Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αλέξανδρος Γκοργκορώσης, Οδυσσέας Λαμπρακόπουλος, Αλκυόνη Μαραγκού, Φωτεινή Φίνκο

Σαπφώ – Αλέξη Σταμάτη – Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη

«Πριν γίνει αιώνια, ήταν μια γυναίκα…»

Η Κόρα Καρβούνη ερμηνεύει τον θεατρικό μονόλογο «Σαπφώ», το τελευταίο, ανέκδοτο, θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη, στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη.

Πρεμιέρα στις 30 Νοεμβρίου 2026. Το έργο αυτό, που έμελλε να είναι το «κύκνειο άσμα» του Αλέξη Σταμάτη, αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας.

Μέσα από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τη δημόσια εικόνα της εμβληματικής δημιουργού, αλλά και την ανθρώπινη διάστασή της, εξερευνώντας τα πάθη, τις επιθυμίες και τις υπαρξιακές της αναζητήσεις.

Συγγραφέας: Αλέξης Σταμάτης

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Σκηνικά – κοστούμια: Τότα Πρίτσα

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Ηχοτοπία: Νίκος Πατρελάκης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός σκηνοθέτις: Ερμιόνη Γκαρραμόνε

Φωτογραφίες promo: Πάνος Γιαννακόπουλος

Οπτική ταυτότητα: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Δούρου

Παραγωγή : Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Ερμηνεύει η Κόρα Καρβούνη

Γίγαντας – Mark Rosenblatt – Θέατρο της Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής

Ο Γιώργος Σκεύας σκηνοθετεί τον Γίγαντα, στο Θέατρο οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Το πολυβραβευμένο έργο του Mark Rosenblatt (3 βραβεία Olivier, 2 Critics’ Circle Theatre Awards, Tony Award Α’ Ανδρικού Ρόλου), παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τον Άρη Λεμπεσόπουλο στον ρόλο του συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ. Αγγλία, καλοκαίρι του 1983.

Ο Ρόαλντ Νταλ, εμβληματικός δημιουργός παιδικής λογοτεχνίας, ολοκληρώνει τις τελευταίες διορθώσεις για το νέο του βιβλίο. Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζει μία θύελλα αντιδράσεων με αφορμή ένα πρόσφατο κείμενό του, στο οποίο έχει εκφράσει δημόσια ακραία αντισημιτικές θέσεις, με αφορμή την εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η μνηστή και ο εκδότης του προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση, με τον Νταλ να παραμένει ανένδοτος, ενώ η εκπρόσωπος του αμερικανικού εκδοτικού οίκου θέτει το κρίσιμο ερώτημα: θα ζητήσει ο Νταλ δημόσια συγγνώμη ή θα διακινδυνεύσει τη φήμη του;

Μέσα από έντονο διάλογο και διαρκείς συγκρούσεις, ο Γίγανταςεξερευνά με τόλμη τη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ιδιοφυΐα, την πολιτική ευθύνη και τη δύναμη του δημόσιου λόγου, λειτουργώντας ως ένας αναπάντεχος καθρέφτης των σημερινών γεωπολιτικών εντάσεων.

Σκηνοθεσία – Μετάφραση: Γιώργος Σκεύας

Σκηνικό – κοστούμια: Γιώργος Σκεύας

Μουσική – Sound design: Σήμη Τσιλαλή

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώτα Καραχάλιου

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Βοηθός μουσικού: Γιώργος Γ. Σκεύας

Κομμώσεις: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου

Φωτογραφίες: Αντρέας Σιμόπουλος

Οπτική ταυτότητα: Primitiv Design Studio

Επικοινωνία: Μάρθα Κοσκινά

Διεύθυνση Παραγωγής: Ζωή Μουσχή

Παραγωγή : Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διανομή:

ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ: Άρης Λεμπεσόπουλος

ΤΟΜ ΜΑΣΛΕΡ: Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης

ΤΖΕΣΙ ΣΤΟΟΥΝ: Αμαλία Αρσένη

ΦΕΛΙΣΙΤΙ «ΛΙΣΙ» ΚΡΟΣΛΑΝΤ: Ελένη Ρουσσινού

ΧΑΛΙ: Γιώτα Καραχάλιου

Μια Ιλιάδα – Lisa Peterson – Dennis O’Hare – Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Η διεθνώς βραβευμένη θεατρική διασκευή της Ιλιάδας του Ομήρου από την Lisa Peterson και τον Dennis O’Hare έρχεται στην Ελλάδα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου και την Πέγκυ Τρικαλιώτη να ενσαρκώνει όλους τους ήρωες του ομηρικού έπους.

Η κατεξοχήν αρχετυπική ιστορία πολέμου της Δύσης, μετουσιώνεται σε μια καταιγιστική αφήγηση, για τον θυμό που έχουμε όλοι μέσα μας και για τους πολέμους που αδυνατούμε να σταματήσουμε.

Σε μια σκηνή πλημμυρισμένη από μουσικά όργανα, ένα εκρηκτικό ηχητικό σύμπαν δημιουργείται ζωντανά -σε συνεργασία με τον μουσικό Γιάννη Αναστασάκη- το οποίο μας μεταφέρει στα αιματοβαμμένα πεδία μάχης της Τροίας, αλλά και κάθε πολεμικής σύρραξης έως και το σήμερα… έως το Ιράν… έως την Παλαιστίνη.

Η σπουδαία αυτή θεατρική απόδοση, διάρκειας μόλις 75 λεπτών, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του New York Theatre Workshop, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Seattle Repertory Theater, βραβεύτηκε με το Lucille Lortel Award και διέγραψε εντυπωσιακή πορεία παγκοσμίως με ανεβάσματα σε Broadway, West End, Sydney και σε πολλές πόλεις σε Ευρώπη και Αμερική, παρουσιάζεται φέτος τον χειμώνα στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως».

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Σκηνογραφία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Μουσικές συνθέσεις – Μουσικός επί σκηνής: Γιάννης Αναστασάκης

Φωνητική Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Θωμαΐδης

Κοστούμια: Μαρία-Σεσίλ Ιγγλέση

Φωτογραφίες – Trailer: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Οπτική Ταυτότητα: Δημήτρης Γκέλμπουρας – Forbidden Designs

Μακιγιάζ: Ρούλα Λιανού

Διεύθυνση Παραγωγής: Ζωή Μουσχή

Παραγωγή: Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Ερμηνεύει η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Ο Φονιάς – Μήτσος Ευθυμιάδης – Θέατρο ΠΛΥΦΑ

“Ποιος είναι τελικά ο πραγματικός φονιάς; Εκείνος που διαπράττει το έγκλημα ή εκείνος που επιλέγει να το αφήσει να ζει μέσα στη σιωπή;”.

Από τις 13 Νοεμβρίου, το Θέατρο ΠΛΥΦΑ φιλοξενεί τον «Φονιά» του Μήτσου Ευθυμιάδη, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ελληνικά θεατρικά έργα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπίτου.

Ένα έργο βαθιά ανθρώπινο και αφοπλιστικά επίκαιρο, που επιστρέφει στα τραύματα της μνήμης για να φωτίσει τις αθέατες διαδρομές της βίας, της ενοχής και της συλλογικής ευθύνης.

Με τέσσερις σπάνιας θεατρικής δύναμης χαρακτήρες και μια υποδειγματική δραματουργική δομή, ο «Φονιάς» υπερβαίνει τα όρια ενός αστυνομικού ή κοινωνικού δράματος.

Είναι μια βαθιά τομή πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαμορφώνονται από τις συνθήκες τους, εγκλωβίζονται στις επιλογές τους και καλούνται να αντιμετωπίσουν όσα έπραξαν – αλλά και όσα επέλεξαν να αποσιωπήσουν.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπίτος

Κοστούμια: Rosa Κarać

Φωτισμοί: Νίκος Βασιλόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μπίλιω Μαρνέλη

Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή

Video promo: Θωμάς Παλυβός

Οπτική ταυτότητα: Δημήτρης Γκέλμπουρας / forbidden designs

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Βοηθός Παραγωγής: Αναστασία Μοναστηρίδου – Πανούτσι Μαργέλος

Παραγωγή: Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Ερμηνεύουν:

Πανάγος Ιωακείμ

Βασίλης Κανελλόπουλος

Νικολέττα Κοτσαηλίδου

Τάσος Σωτηράκης

ΓΚΟΛΦΩ – Ομάδα Cupid’s – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» παρουσιάζουν την παράσταση «Γκόλφω» της ομάδας Cupid’s που ξεχώρισε στο πολυσυζητημένο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών «Άδειος Χώρος – 2025».

Από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στη Σκηνή Ωμέγα. Τα λόγια της Γκόλφως «Είμαι ένα μνήμα ζωντανό μέσα στους βρικολάκους» φωτίζουν την πάλη του σύγχρονου ανθρώπου να διαφυλάξει τις αξίες και τα προσωπικά του ιδανικά σε μια εποχή όπου οι ηθικές σταθερές μεταβάλλονται διαρκώς.

Η παράσταση αποτελεί μια σπουδή στις συγκρούσεις της ανθρώπινης φύσης, όταν τα θεμελιώδη ιδανικά της καταρρέουν. Αξιοποιώντας την αφηγηματική τεχνική, οι διερευνούν επί σκηνής πώς η προδοσία των αξιών οδηγεί, σχεδόν νομοτελειακά, στην απώλεια της ανθρώπινης ευτυχίας.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή αναδεικνύεται η συγχώρεση ως η ύψιστη ανθρώπινη πράξη: μια συνειδητή επιλογή που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, σε αντίθεση με τη φύση, που δεν συγχωρεί.

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Γεωργία Κατσίλα

Σκηνικά – Κοστούμια: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Μουσική: Νίκος Κυριαζής

Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Κούκος

Φωτογραφίες Παράστασης: Μαργαρίτα Κρητικού

Φωτογραφίες Promo: Γιώργος Κούκος

Οπτική Ταυτότητα: Ιριάνα Ιορδανίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Δούρου

Παραγωγή: Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Ερμηνεύουν:

Γεωργία Κατσίλα

Τάσος Χρυσόπουλος

Γιώργος Ταλιάνης

Η Μωβ Ομπρέλα – Άλκη Ζέη – Θέατρο Πορεία

Η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Πορεία υποδέχεται από τον Οκτώβριο του 2026 τη θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ Ομπρέλα», Μια μαγική πτήση για μικρούς και μεγάλους, σε παραγωγή του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως» και σκηνοθεσία της Δήμητρας Λαρεντζάκη.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Καπλανιού της Βιτρίνας», η πολυαγαπημένη παράσταση επιστρέφει επτά χρόνια μετά το πρώτο της ανέβασμα, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα συγκινητικό ταξίδι φαντασίας, ελευθερίας και ελπίδας.

Λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μια παρέα παιδιών σε έναν μαγικό κήπο στο Μαρούσι ανακαλύπτει τη δύναμη της φιλίας, της διαφορετικότητας και των ονείρων, καταφέρνοντας να πετάξει ψηλά με μια μωβ ομπρέλα, εκεί όπου όλα είναι δυνατά.

Το έργο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο «Καπλάνι της Βιτρίνας» και τον «Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου», φωτίζοντας μέσα από τη ματιά των παιδιών μια κρίσιμη περίοδο της ελληνικής ιστορίας.

Με ποιητική θεατρική γλώσσα, ευαισθησία και χιούμορ, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του έργου της Άλκης Ζέη, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά για σχολεία στις 10:30 π.μ. και κάθε Κυριακή για το κοινό στις 11 π.μ. στο Θέατρο Πορεία.

Σκηνοθεσία: – Δραματουργική επεξεργασία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Διασκευή: Δήμητρα Λαρεντζάκη – Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά: Αντώνης Δαγκλίδης

Ενδυματολόγοι : Ιφιγένεια Νταουντάκη, Ιωάννα Καλάβρου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Video: Πέτρος Σεβαστίκογλου

Video animation: Μπάμπης Βενετόπουλος, Γιώργος Βενετόπουλος, Ασπασία Καζέλη, Θάνος Γιουβανούδης

Χορογραφίες: Ζωή Χατζηαντωνίου

Αναβίωση / επιμέλεια χορογραφιών – Κινησιολογία: Πασχαλιά Ακριτίδου

Βοηθός κινησιολόγου: Ναντίνα Εσκιτζοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Πολίτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Σίλια Κόη

Οπτική ταυτότητα: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Βοηθοί Παραγωγής: Αναστασία Μοναστηρίδου – Πανούτσι Μαργέλος

Παραγωγή: Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

ΑΝΝΑ – κ. ΥΠΑΤΙΑ : Χριστίνα Βράκα

ΓΙΑΓΚΟΣ: Τριαντάφυλλος Δελής

ΣΑΚΗΣ: Νικόλας Δρίγκας

ΜΠΕΝΟΥΑ – ΖΟΖΕΦ: – Γιάννης Εσκιντζόγλου

ΒΙΤΩ: Ειρήνη Ιωάννου – Παπανεοφύτου

ΜΙΛΤΟΣ-κ. ΡΙΧΑΡΔΟΣ- ο ιδιοκτήτης του σπιτιού: Αλέξανδρος Κωχ

ΝΟΥΛΗΣ: Γιώργος Μακρής

ΛΕΤΡΩ: Αγάπη Μουστρή

κ. ΜΑΡΣΕΛ: Βαγγέλης Χαλκιαδάκης



Ο πλανήτης των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων – Τζάνι Ροντάρι – Θέατρο Ολύμπια

Μια μεγάλη γιορτή της φαντασίας με Χριστουγεννιάτικη μαγεία σε μια εντυπωσιακή παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού Λυκόφως για θεατές από 5 ετών και πάνω.

Μια καταξιωμένη ομάδα δημιουργών και ένας μεγάλος θίασος ηθοποιών και μουσικών επί σκηνής δημιουργούν μια παράσταση εμπνευσμένη από τον κόσμο και τη φιλοσοφία του Ροντάρι∙ έναν κόσμο ανεξάντλητης ευρηματικότητας, παιχνιδιού, συμμετοχής, ανατροπών, χιούμορ και συγκίνησης.

Η δύναμη της φαντασίας, η αξία της οικογένειας, η σημασία της προσμονής, η αλληλεγγύη, η ειρήνη, η κριτική στην υπερκατανάλωση και η πίστη ότι τα παιδιά μπορούν να ονειρεύονται και να αλλάζουν τον κόσμο, μέσα από μια μοναδική θεατρική εμπειρία.

Την παραμονή των δέκατων γενεθλίων του, ο Μάρκο είναι λυπημένος γιατί ο μπαμπάς του απουσιάζει λόγω δουλειάς. Το δώρο των γενεθλίων του, ένα κουνιστό αλογάκι, τον θυμώνει.

«Είναι ένα δώρο για μωρά»! Όμως σύντομα θα ανακαλύψει ότι “Ένα αλογάκι δεν είναι μόνο ένα αλογάκι, αλλά μια αφορμή για ένα καινούργιο ταξίδι της φαντασίας”.

Πριν καλά-καλά το καταλάβει, μπαίνει σε τροχιά για τον μυστηριώδη πλανήτη των Χριστουγεννιάτικων δέντρων, εκεί όπου κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα κι οι αλλόκοτοι κάτοικοι του κυκλοφορούν μονίμως με πιτζάμες.

Ο Μάρκο με τη βοήθεια ενός συνομήλικου κοριτσιού και ενός θεότρελου ρομπότ, ξεκινά μια περιπετειώδη περιπλάνηση στις περίεργες συνήθειες και τα έθιμα αυτού του τρελού νέου τόπου.

Θα καταφέρει να φτάσει σπίτι του πριν αρχίσουν να τον αναζητούν οι δικοί του; Θα φέρει τα αιώνια Χριστούγεννα στη γη, όπως αρχίζει να ονειρεύεται; Ένα διαπλανητικό ταξίδι που διερευνά την επιθυμία, την προσδοκία και την αξία της γιορτής.

Κείμενο: Τζάνι Ροντάρι

Θεατρική Διασκευή: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Χορογραφίες: Σοφία Σπυράτου

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης

Video animation: Φώτης Μηλιώνης

Κοστούμια- Ειδικές Κατασκευές: Δήμητρα Καίσαρη

Σκηνικά: Χλόη Μάντζαρη

Σκηνοθέτη: Μαρία Δούγαλη

Οπτική Ταυτότητα: Ιωάννης Μουράρο

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Παραγωγή: Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

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«Όλα… Λάθος» στο θέατρο Αθηνά – Aπό τον Οκτώβριο

Τελευταία παράσταση για την «Αντιγόνη» στο Θέατρο Λυκαβηττού

Το καλοκαίρι του «Τζένη Τζένη» δεν τελείωσε ακόμη – Το «ηλιόλουστο ρέκβιεμ» του Νίκου Καραθάνου για λίγες ακόμη παραστάσεις



