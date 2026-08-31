«Όλα… Λάθος» στο θέατρο Αθηνά – Aπό τον Οκτώβριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα στο θέατρο Αθηνά, στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης και στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσαίον, η ξεκαρδιστική κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields, που έχει κατακτήσει τα βραβεία και τους κριτικούς σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται και πάλι να «σαρώσει» το κοινό της Αθήνας!
Το έργο έχει μεταφραστεί ήδη σε 30 γλώσσες και έχει παιχτεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ ανεβαίνει για συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στο Λονδίνο, από το 2012 και στο Broadway, από το 2017.
Ένα έργο, έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί, δυο φιλότιμοι τεχνικοί και μια πρεμιέρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία! Παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους, η τύχη φαίνεται να μην είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μία σειρά από ανατρεπτικές, τραγελαφικές και απολαυστικά λάθος καταστάσεις.
Απίστευτες στιγμές γέλιου, συγκρούσεις και απροσδόκητες εξελίξεις θα καθηλώσουν τους θεατές από την αρχή ως το τέλος. Μια κωμωδία όπου τα πάντα πηγαίνουν στραβά, αλλά αυτό το «λάθος» είναι τελικά που την κάνει ανεπανάληπτη.
Σε αυτή την παράσταση, θα πάνε όλα… λάθος, εκτός από τις απολαυστικές στιγμές που θα ζήσει το θεατρικό κοινό, το φετινό χειμώνα, στο θέατρο Αθηνά!
Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χάρης Ασημακόπουλος, Γιάννης Βασιλώττος, Τζερόμ Καλούτα, Απόστολος Καμιτσάκης, Μαρίλια Μητρούση, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Ελευθερία Μπενοβία, Γεράσιμος Παπικινός
Συντελεστές:
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026
Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου 2026
Ημέρες & Ωρες παραστάσεων:
Διαβάστε επίσης:
Τελευταία παράσταση για την «Αντιγόνη» στο Θέατρο Λυκαβηττού
Το καλοκαίρι του «Τζένη Τζένη» δεν τελείωσε ακόμη – Το «ηλιόλουστο ρέκβιεμ» του Νίκου Καραθάνου για λίγες ακόμη παραστάσεις
Εβδομάδα Κυπριακού θεάτρου από το Εθνικό: Τρεις παραγωγές στο θέατρο Δίπυλον
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.