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ΘΕΑΤΡΟ

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31.08.2026 13:54

«Όλα… Λάθος» στο θέατρο Αθηνά – Aπό τον Οκτώβριο

31.08.2026 13:54
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Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα στο θέατρο Αθηνά, στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης και στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κολοσσαίον, η ξεκαρδιστική κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» των Henry LewisJonathan Sayer και Henry Shields, που έχει κατακτήσει τα βραβεία και τους κριτικούς σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται και πάλι να «σαρώσει» το κοινό της Αθήνας!

Το έργο έχει μεταφραστεί ήδη σε 30 γλώσσες και έχει παιχτεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ ανεβαίνει για συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στο Λονδίνο, από το 2012 και στο Broadway, από το 2017.

Ένα έργο, έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί, δυο φιλότιμοι τεχνικοί και μια πρεμιέρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία! Παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους, η τύχη φαίνεται να μην είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μία σειρά από ανατρεπτικές, τραγελαφικές και απολαυστικά λάθος καταστάσεις.

Απίστευτες στιγμές γέλιου, συγκρούσεις και απροσδόκητες εξελίξεις θα καθηλώσουν τους θεατές από την αρχή ως το τέλος. Μια κωμωδία όπου τα πάντα πηγαίνουν στραβά, αλλά αυτό το «λάθος» είναι τελικά που την κάνει ανεπανάληπτη.

Σε αυτή την παράσταση, θα πάνε όλα… λάθος, εκτός από τις απολαυστικές στιγμές που θα ζήσει το θεατρικό κοινό, το φετινό χειμώνα, στο θέατρο Αθηνά!

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χάρης Ασημακόπουλος, Γιάννης Βασιλώττος, Τζερόμ Καλούτα, Απόστολος Καμιτσάκης, Μαρίλια Μητρούση, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Ελευθερία Μπενοβία, Γεράσιμος Παπικινός

Συντελεστές:

  • Απόδοση – σκηνοθεσία:  Θέμις Μαρσέλλου
  • Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
  • Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού
  • Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
  • Μουσική επιμέλεια: Ιάσονας Γουάστωρ
  • Βοηθός σκηνοθέτη- Επιμέλεια Κίνησης: Θοδωρής Γιαννόπουλος  
  • Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος
  • Σχεδιασμός αφίσας: Θοδωρής Λαλάγκας
  • Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρκέλλα Καζαμία
  • Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media
  • Παραγωγή: Marosssoulis Productions

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες & Ωρες παραστάσεων:

  • Τετάρτη 19.30
  • Πέμπτη 21.00
  • Παρασκευή 21.00
  • Σάββατο 18.00 και 21.00
  • Κυριακή 19.30

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ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 15:05
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