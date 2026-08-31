Ελβετία: Συνελήφθη ύποπτος για τη φονική επίθεση σε rave party

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Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 43χρονο ύποπτο σε σχέση με τη φονική ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Ααράου το σαββατοκύριακο.

«Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το παρελθόν και το πιθανό κίνητρο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, εκτιμάται ότι ενεπλάκη μόνο ένας δράστης», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού του Άαργκαου σε ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι από τη χθεσινή επίθεση έχασε τη ζωή της μια κοπέλα 22 ετών και πέντε τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ολοι οι τραυματίες είναι γύρω στα 20.

Ενας 34χρονος μάρτυρας που ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε πυροβολισμούς λίγο αφότου η μουσική σταμάτησε στις 2:30 π.μ. την Κυριακή, και αρχικά νόμισε ότι πρόκειται για πυροτεχνήματα.

Κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από έναν θάλαμο DJ και μια γυναίκα κρύφτηκε πίσω από ένα ψυγείο, αλλά χτυπήθηκε στην πλάτη από μια σφαίρα και πέθανε από αιμορραγία παρά τις προσπάθειες να την επαναφέρουν στη ζωή, είπε.

«Είναι απίστευτα τραγικό. Ήταν νέα», δήλωσε στο Reuters. «Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στο Άαραου, σε μια τοπική εκδήλωση, είναι απλώς αδιανόητο. Ακόμα δεν μπορώ να το επεξεργαστώ».

Η Ελβετία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά οπλοκατοχής στην Ευρώπη, αν και οι βίαιοι πυροβολισμοί είναι σπάνιοι και ενέκρινε αυστηρότερους κανόνες ελέγχου των όπλων το 2019.

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