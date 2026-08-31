Kολοράντο: Μία αρκούδα απρόσκλητος επισκέπτης σε σπίτι οικογένειας (Video)

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Έναν απρόσκλητο επισκέπτη είχε μια οικογένεια από το Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών
Μια αρκούδα μπήκε από την ανοιχτή πίσω πόρτα του σπιτιού τους και δεν δίστασε να σερβιριστεί στην κουζίνα.
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει την αρκούδα να τρώει βιταμίνες που είχαν αφήσει τα παιδιά από το τραπέζι της τραπεζαρίας, πριν αρπάξει τον κάδο απορριμμάτων της οικογένειας, τον σύρει έξω και αναζητήσει τροφή μέσα σε αυτόν.
Η 8χρονη κόρη της οικογένειας και ο πατέρας της τελικά τρόμαξαν την αρκούδα κάνοντας θόρυβο και την ανάγκασαν σε φυγή.
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