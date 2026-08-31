Lando Norris: Σειρά ντοκιμαντέρ για τον πρωταθλητή της Formula 1 από την Prime Video (photos/video)

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Η Prime Video άναψε επίσημα το «πράσινο φως» για τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ με επίκεντρο τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λάντο Νόρις (Lando Norris).

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, που φέρει προς το παρόν τον προσωρινό τίτλο «Lando», υπόσχεται άνευ προηγουμένου πρόσβαση στην προσωπική ζωή του 26χρονου βρετανού οδηγού και προβάλλει τα ενδιαφέροντά του πέρα από τους αγώνες, σύμφωνα με το Deadline.

Prime Video is on the starting grid with a docu-series about Formula 1 driver Lando Norris.



'Lando' (working title) is being billed as a “a never-before-seen look at the current F1 World Champion: a man who is not only defending his crown but also giving unprecedented access to… — Deadline (@DEADLINE) August 27, 2026

Σε παραγωγή της Box to Box Films, η σειρά ακολουθεί τον Λάντο Νόρις καθώς υπερασπίζεται το πρωτάθλημα και προσφέρει παράλληλα μία εικόνα του κόσμου του μέχρι τα 27α γενέθλιά του. Η αφήγηση παρακολουθεί την πορεία της καριέρας του από τις πρώτες μέρες του ως καρτ στο Μπρίστολ μέχρι την άνοδό του στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό και αντιπαραβάλει την πίεση των αγώνων Grand Prix με ειλικρινείς στιγμές με τους φίλους και την οικογένειά του.

Ο Νόρις συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του ντοκιμαντέρ, το οποίο έχουν αναλάβει οι Τομ Κίλινγκ (Tom Keeling), Γουόρεν Σμιθ (Warren Smith) και Τζον Σμιθ (Jon Smith) ως εκτελεστικοί παραγωγοί. Η Κλερ Λιτλ (Clare Little) είναι παραγωγός της σειράς, με τον Μπεν Φεθίαν (Ben Phethean) να σκηνοθετεί την τριμερή ταινία.

Η σειρά ντοκιμαντέρ για τον Λάντο Νόρις έχει προγραμματιστεί να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Prime Video τον επόμενο χρόνο.

Ο Νόρις σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε τη σειρά τονίζοντας ότι «ελπίζω ότι ο κόσμος θα απολαύσει να βλέπει πολλά από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες».

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