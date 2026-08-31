STAR, ΣΚΑΪ: Δύο αυτοί, δύο κι οι άλλοι, σύνολο… τέσσερις οι σειρές για το 2026-2027

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Ο ΣΚΑΪ θέλει να ενισχύσει από τη νέα σεζόν το αποτύπωμα του στην πίτα τηλεθέασης και τον ανταγωνισμό και λόγω της ιντερνετικής πλατφόρμας (με το αθλητικό πρόσημο), οπότε προσθέτει στις προτάσεις του, για τη σεζόν 2026/2027, δύο σειρές ελληνικής μυθοπλασίας εγκαταλείποντας τη… μονοδίαιτα της βραδινής ζώνης με παραγωγές ριάλιτι μιας χρήσης που κείτονταν στα αβαθή της τηλεθέασης· κίνηση μετρήσιμη που αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό.

Το Star συνεχίζει επίσης να επενδύσει στην ελληνική μυθοπλασία με προσεγμένες κινήσεις στη λογική «λίγα και καλά».

Ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς συνεχίζει με δοκιμασμένες προτάσεις και νέους κύκλους επεισοδίων.

Η εύθυμη αστυνομική περιπετειώδης σειρά «IQ 160» εισέρχεται στην τέταρτη σεζόν της.

Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) περιμένει το τέταρτο παιδί της, με πατέρα τον Αργύρη Καλατζή (Νίκος Κουρής), και οι δύο τους προσπαθούν να διαχειριστούν το… θρίλερ της άγρυπνης κούνιας, τα νέα δεδομένα στις ζωές τους και βεβαίως τη συγκατοίκηση.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη και συμμετέχουν οι Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη. Το σενάριο είναι της Βίκυς Αλεξοπούλου και η σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Πανταζούδη.

Η άλλη πρόταση του Star είναι τα σουρεαλιστικά «Φαντάσματα» με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων τους.

Στις φρέσκιες στοιχειωμένες καταστάσεις μπλέκονται- όπως και το περασμένο φθινόπωρο- οι Ορφέας Αυγουστίδης, Έλλη Τρίγου, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης, Αντώνης Καρυστινός κ.ά..

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου («Ντόλτσε βίτα», «Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι», «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα»), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.

Εκτακτες συμμετοχές με ρόλους- έκπληξη θα κάνουν ο Νίκος Μουτσινάς, ο Αντώνης Καρυστινός, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Παναγιώτα Βιτεντζάκη, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου οι οποίοι με τις ερμηνείες τους θα ενισχύσουν το σουρεαλιστικό σύμπαν της πλοκής.

Το κανάλι του Φαλήρου ετοιμάζεται να «μπει» στον «πόλεμο» της τηλεθέασης με τις σειρές «Μπλε ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Ο σταθμός υπολογίζεται ότι θα λανσάρει τις δύο προτάσεις του από τις 14 Σεπτεμβρίου και έπειτα, αν στο μεταξύ δεν αποφασιστεί διαφορετικός προγραμματισμός.

Η κοινωνικοερωτική αστυνομική σειρά «Μπλε ώρες» είναι η πρόταση του ΣΚΑΪ η οποία θα «τρέχει» σε σχεδόν όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Στη νέα πρόταση- 140 επεισοδίων- των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου, Κούλλη Νικολάου, η δράση εξελίσσεται στο Πήλιο. Ο τίτλος εμπνέεται από εκείνη τη χρονική στιγμή της ημέρας κατά την οποία το σκοτάδι διαδέχεται το φως και με συμβολικό τρόπο δημιουργοί της σειράς θέλουν- λέει- να εξερευνήσουν τις διακυμάνσεις των ανθρώπινων σχέσεων.

Το συγκρουσιακά σεναριακό δίπολο αποτελούν δύο ισχυρές οικογένειες επιχειρηματιών, δεμένες μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, ακριβώς επειδή κρύβουν πίσω από την επιφάνεια της ευημερίας παλιά πάθη, οικονομικά συμφέροντα και επικίνδυνες ισορροπίες.

Η δολοφονία νεαρής γυναίκας στο πρώτο επεισόδιο προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Βαγγέλης Κακουριώτης και Ιζαμπέλα Φούλοπ έχουν τους μοιραίους κεντρικούς χαρακτήρες.

Κομβικής σημασίας ρόλους στη σειρά έχουν επίσης οι Πασχάλης Τσαρούχας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Χρήστος Λούλης, Νόνη Ιωαννίδου, Αντώνης Φραγκάκης, Γιώργος Παρτσαλάκης, Μίλτος Χαρόβας, Ελένη Βαΐτσου, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Γιαννης Ποιμενίδης κ.ά..

Η τριάδα των ίδιων δημιουργών υπογράφει και την σειρά δικαστικού-κοινωνικής «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» με έναν έρωτα να έχει κεντρική θέση στο κάδρο.

Στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές.

Η θεματολογία των επεισοδίων πλατιά. Κάθε υπόθεση αναμένεται ότι θα ολοκληρώνεται σε πέντε επεισόδια. Κάθε κύκλος φέρνει ένα νέο ζευγάρι, μια νέα ιστορία, νέες αφορμές για συγκρούσεις, συγκίνηση και φυσικά νέες αφορμές για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα να τσακωθούν… ή να έρθουν λίγο πιο κοντά… Αγαπημένοι και γνωστοί πρωταγωνιστές σε guest εμφανίσεις, θα ενσαρκώνουν τα ζευγάρια σε κάθε κύκλο επεισοδίων θίγοντας ζητήματα κακοποιητικών συμπεριφορών, ενδοοικογενειακής βίας, στερεότυπων πατριαρχίας, κοινωνικών ταμπού κλπ κλπ.

Πρωταγωνιστούν οι Μάριο Μαριόλος, Ειρήνη Τάσσου, Κώστας Κόκλας, Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης, Μίλτος Χαρόβας, Βαγγέλης Πιτσιλός, Χριστίνα Σωτηρίου, Αναστασία Δρακά, Δώρα Μπηλιώνη, Φωτεινή Γεωργίδη, Μαρία Βοσκοπούλου, Μαργαρίτα Σκουλουδάκη, Έλενα Χριστοφή.

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