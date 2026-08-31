Ηλεία: Ώρες αγωνίας για τον 10χρονο που κόντεψε να πνιγεί σε παραλία 

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Κρίσιμες ώρες για ένα 10χρονο αγόρι, που δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, μετά το σοβαρό περιστατικό παρ’ ολίγον πνιγμού του στην παραλία Μαραθιά Ηλείας, το απόγευμα της Παρασκευής (28/8). Το αγοράκι νοσηλεύεται σε βαθιά καταστολή στο Ρίο, ενώ τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Κόντεψε να πνιγεί σε παραλία

Οι γιατροί βρίσκονται διαρκώς από πάνω του και αφαιρούν από τους πνεύμονες του νερό. Το 10χρονο αγόρι έχει και εγκεφαλικό οίδημα – έπειτα από περίοδο σοβαρής υποξίας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νερό – και βρίσκεται σε αγωγή.

Πώς έγινε το κακό

Όλα συνέβησαν όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και μετά από βουτιές στη θάλασσα, το 10χρονο παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί έμεινε αναίσθητο για πολλή ώρα μέσα στο νερό χωρίς οι γονείς του ή κάποιος άλλος λουόμενος στην παραλία να το προσέξουν.

Αρχικά, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και εν συνεχεία, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, στο νοσοκομείο Πύργου. Από εκεί κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

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