Φρίκη στην Κυψέλη: Ερευνάται εγκληματική ενέργεια – Σε σοκ ο διαχειριστής του διαμερίσματος όπου βρέθηκε το νεκρό βρέφος, έγκυος η μητέρα και η 15χρονη κόρη

Takeaways by to pontiki AI Η αστυνομία εντόπισε ένα νεκρό κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, μετά από καταγγελία του διαχειριστή του ακινήτου.

Στο διαμέρισμα βρίσκονταν έξι άτομα, ανάμεσα στα οποία ένας 43χρονος, η 28χρονη σύντροφός του και τρία ανήλικα παιδιά.

Η 28χρονη ισχυρίστηκε στις αρχές ότι το βρέφος ήταν δικό της και το διατηρούσε στην κατάψυξη μετά από αποβολή πριν από οκτώ μήνες.

Η 28χρονη και η 15χρονη κόρη της είναι έγκυοι, ενώ οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα και ανακρίνουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για την υπόθεση.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του βρέφους, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Σοκαριστικά ευρήματα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση με το νεκρό – κατεψυγμένο – βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής έχει εντοπίσει σημάδια, κυρίως στην πλάτη του, και εξετάζεται εάν αυτά σχετίζονται με τον θάνατό του. Οι ενδείξεις αυτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τις τελικές, ωστόσο, απαντήσεις θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται το μεσημέρι.

Εντωμεταξύ αίσθηση προκαλούν στην ΕΛΑΣ τα πρώτα ευρήματα από τις ιατρικές εξετάσεις των δύο 15χρονων αγοριών που βρίσκονταν στο διαμέρισμα και κατά δήλωση του 43χρονου και της Γερμανίδας είναι παιδιά τους, ισχυρισμός όμως που θα εξεταστεί για το αν επιβεβαιώνεται μέσω εξετάσεων DNA που θα τους γίνουν.

Στα δύο από τα τρία παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων έχουν εντοπιστεί και σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Εντωμεταξύ όπως αποδεικνύεται η Γερμανίδα, η οποία κατά δήλωσή της είναι μητέρα του βρέφους, το οποίο πέθανε και εκείνη το έβαλε στην κατάψυξη, κατά τους ισχυρισμούς τους, υποστήριζε ότι είναι 28 ετών, ωστόσο είναι τελικά γεννημένη το 1988, δηλαδή είναι 38 ετών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη εντοπίστηκαν από την αστυνομία συνολικά έξι άτομα: Ένας 43χρονος Έλληνας και οι δυο ανήλικοι γιοι του – 12 και 9 ετών – η 38χρονη – τελικά – Γερμανίδα σύντροφός του και η 15χρονη κόρη της, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός.

Έγκυος η 28χρονη και η 15χρονη

Μάλιστα, ο 26χρονος δηλώνει σύντροφος της 15χρονης, η οποία είναι έγκυος, ενώ έγκυος είναι επίσης και η 38χρονη Γερμανίδα.

Η 38χρονη φαίνεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι το πεθαμένο βρέφος είναι δικό της, ότι απέβαλε πριν από 8 μήνες και έκτοτε το διατηρούσε στην κατάψυξη και το μετέφερε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα.

Ο διαχειριστής του διαμερίσματος – που ενημέρωσε και την αστυνομία – μιλώντας στον ΣΚΑΙ αποκάλυψε όσα προηγήθηκαν: «Αυτοί είχανε κάνει μια κράτηση μέσω booking, ζήτησαν ανανέωση αλλά υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας ότι κάνανε φασαρία».

«Όσο πλησίαζε η αναχώρησή τους υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα όπου την ημέρα της αναχώρησής τους έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση. Μέσα το σπίτι, σε άθλια κατάσταση», ανέφερε.

«Υπήρχε μία υπόνοια για ναρκωτικά γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπήρξαν υποψίες, «καθώς ένα από το παιδιά δεν τους έμοιαζε και γι’αυτό κάλεσαν την αστυνομία. Δεν έβγαζε λογική γιατί το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Τους κλειδώσαμε μέσα. Ο κύριος (από τη διαχειρίστρια εταιρεία) που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία».

Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τον διαχειριστή, έχουν βρεθεί αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου και κάμερες.

Σημείωσε πως η συγκεκριμένη οικογένεια είχε μείνει στο διαμέρισμα για σχεδόν έναν μήνα.

Όσο για τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι μέσα σε βαλίτσα είχε βρεθεί νεκρό βρέφος, ο διαχειριστής δήλωσε: «Εγώ το έμαθα χθες το βράδυ. Δεν το πίστευα. Ήταν σοκαριστικό».

Στη βαλίτσα όπου βρέθηκε το κατεψυγμένο βρέφος έχουν εντοπιστεί πολλά ερωτικά βοηθήματα, η χρήση των οποίων εξετάζεται.

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