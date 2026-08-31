Θρίλερ στην Κυψέλη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για το κατεψυγμένο νεκρό έμβρυο – Οι αντιφατικές απαντήσεις της Γερμανίδας (video)

Takeaways by to pontiki AI Η αστυνομία εντόπισε ένα κατεψυγμένο νεκρό έμβρυο μέσα σε δοχείο κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είχε προηγουμένως καταγγείλει τους ενοίκους για μη καταβολή ενοικίου και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άνδρες για κατοχή ναρκωτικών και μετέφεραν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Μία 28χρονη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι το έμβρυο ήταν δικό της, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για ένα σοκαριστικό περιστατικό της Κυψέλης όπου αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής μέσα σε ένα δοχείο ένα κατεψυγμένο νεκρό έμβρυο.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου απευθύνθηκε στην ΕΛΑΣ καταγγέλλοντας πως στο ακίνητό του διέμενε μία οικογένεια που δεν τον πλήρωνε, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία του, έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πριν ακόμη φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί που θα πραγματοποιούσαν τον έλεγχο, ο ιδιοκτήτης εντόπισε περιπολία της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περνούσε από την περιοχή και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για όσα συνέβαιναν.

Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι εκεί βρίσκονταν συνολικά έξι άτομα.

Ποιοι βρίσκονταν στο διαμέρισμα

Συγκεκριμένα εντόπισαν έναν 43χρονο Έλληνα με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τρία ανήλικα – μία 15χρονη και οι δύο γιοί τους 12 και 9 ετών – και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος της 15χρονης..

Ο 43χρονος και ο 26χρονος συνελήφθησαν αρχικά, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα. Εκεί βρήκαν κάποιες βαλίτσες έξω από το διαμέρισμα.

Κατά την έρευνα στις αποσκευές, οι αστυνομικοί άνοιξαν μία από τις βαλίτσες και βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Μέσα υπήρχε ένα δοχείο, στο οποίο είχε τοποθετηθεί το πτώμα ενός νεκρού και κατεψυγμένου βρέφους.

Το εύρημα προκάλεσε την έκπληξη των αστυνομικών, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις, με την 28χρονη Γερμανίδα να υποστηρίζει ότι είναι δικό της. Εκείνη φέρεται να τους είπε ότι το έμβρυο ήταν δικό της, το γέννησε και το έχασε, και ότι διατηρούσε το πτώμα του στην κατάψυξη.

Σε ερώτηση των αστυνομικών για το πότε είχε συμβεί αυτό, εκείνη απάντησε από ένα έως δύο χρόνια πριν.

Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να άλλαξε την αναφορά της, λέγοντας ότι αυτό συνέβη πριν από περίπου οκτώ μήνες.

Το έμβρυο φέρεται να ήταν 7 με 8 μηνών.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Ασφάλειας

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου ανακρίνονται, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από τα μέλη της οικογένειας.

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της έρευνας αναμένεται να έχει η νεκροψία-νεκροτομή στο πτώμα του εμβρύου για να προσδιοριστούν ο χρόνος και τα αίτια του θανάτου.

Η προανάκριση και η έρευνα των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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