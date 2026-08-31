1.235 ευρώ ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα – Στα 1.075 ευρώ ο καθαρός

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Μια εικόνα της αγοράς εργασίας πολύ διαφορετική από εκείνη που αποτυπώνεται στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την πορεία των αποδοχών παρουσιάζει η ΕΝΥΠΕΚΚ, αναλύοντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με την ανάλυση του καθηγητή και προέδρου της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξη Μητρόπουλου, ο μέσος μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνεται στα 1.235,85 ευρώ μεικτά ή 1.075,20 ευρώ καθαρά, αρκετά χαμηλότερα από τα 1.404,79 ευρώ μεικτά που αφορούν αποκλειστικά τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η εικόνα της μερικής απασχόλησης: 578.344 εργαζόμενοι, δηλαδή το 21,7% του συνόλου, εμφανίζονται με μέσο μηνιαίο μισθό μόλις 553,33 ευρώ μεικτά ή 481,40 ευρώ καθαρά. Παράλληλα, η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει τη σημαντική μισθολογική απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ο Αλέξης Μητρόπουλος κάνει λόγο για «κατωτατοποίηση» των μισθών, αμφισβητεί ότι με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος για μέσο μισθό 1.500 ευρώ το 2027 και διατυπώνει ενστάσεις για τον τρόπο αποτύπωσης και υπολογισμού ορισμένων στοιχείων από τον e-ΕΦΚΑ.

Ι. Τα τελευταία χρόνια οι μισθοί αποκλίνουν από την Ευρωζώνη και συγκλίνουν όλο και ταχύτερα με τα Βαλκάνια (Βουλγαρία-Ρουμανία)

Το Υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα το επίπεδο των μισθών στον ιδιωτικό τομέα για τον Ιανουάριο 2026, που είναι και τα πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί για το επίπεδο μισθών στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας.

Βεβαίως έχει προηγηθεί και ο ΟΟΣΑ που, στην Ετήσια Έκθεσή του («Taxing Wages 2023») για τους φόρους και τους μισθούς το 2023 στα κράτη-μέλη του, δυσαρεστώντας την κυβέρνηση της ΝΔ, είχε καταγράψει αδιάσειστα στοιχεία αναφέροντας ότι: «Οι μέσοι μισθοί και τα πραγματικά εισοδήματα μετά τους φόρους: Μείωση των πραγματικών μισθών μεγαλύτερη από 5,0% σημειώθηκε σε εννέα χώρες: Τσεχία (-7,0%), Εσθονία (-10,0%), Ελλάδα (-7,4%)».

Ο ίδιος Παγκόσμιος Οργανισμός (ΟΟΣΑ), στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2024 με τίτλο «How’s Life? 2024: Well-being and Resilience in Times of Crisis», μας κατέταξε στην 36η θέση μεταξύ των 38 κρατών-μελών του (μαζί με το Μεξικό και την Κολομβία) ως προς το ύψος των ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την περίοδο 2010-2022.

Εξάλλου στις 12-11-2025 και η Eurostat δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο («Average full time adjusted salary per employee») από το 1995 μέχρι και το 2024, κατατάσσοντας τη χώρα μας στη προτελευταία θέση σε ολόκληρη την ΕΕ των 27 κρατών-μελών (ακολουθούν μόνο η Βουλγαρία) με ετήσιο εισόδημα 17.954 ευρώ.

Με το β’ Μνημόνιο (ν. 4046/2012 σελ. 713), όπως έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενη έρευνά μας (βλ. τα βιβλία μας «Το μέλλον των συντάξεων» και «Αγορά εργασίας και συντάξεις. Η χρονοβόμβα του δημογραφικού», Εκδόσεις «60+») είχε προβλεφθεί η σύγκλιση του ελληνικού κατώτατου μισθού με τους αντίστοιχους των χωρών της Κεντρικής και ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης («ρήτρα Βουλγαρίας»).

Εκεί, μεταξύ των άλλων, αναφερόταν ότι «Τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη)» και παρακάτω ότι «Αυτό θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με αυτό συγκρίσιμων κρατών και θα του επιτρέψει να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία, δηλαδή της διασφάλισης ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους».

Σε υλοποίηση της ανωτέρω δευτερομνημονιακής διάταξης, ο ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612) μείωσε τον κατώτατο μισθό τού ιδιωτικού τομέα σε 586,8 € για τους εργατοϋπαλλήλους άνω των 25 ετών (μείωση 22%) και σε 510,95 € για τους κάτω των 25 ετών (μείωση 32%).

Με την ίδια διάταξη καταργήθηκαν όλα τα επιδόματα και οι προσαυξήσεις για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό. Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου αυτού (υποπαρ. ΙΑ.11 παρ.1 εδ.ε) ρητά αναφέρει ότι «Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνει στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο». Σε υλοποίηση της ανωτέρω ρύθμισης του ν. 4093/2012 (σελ. 5611) είχε προβλεφθεί ειδικός μηχανισμός αναπροσαρμογής (εννοείται προς τα κάτω) του κατώτατου μισθού ετησίως και με έναρξη την 1-1-2017!

ΙΙ. 1.075 € ο μέσος ΚΑΘΑΡΟΣ μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα (1.235,85 € ΜΕΙΚΤΑ) τον Ιανουάριο 2026

1.222,16 € ο μέσος ΚΑΘΑΡΟΣ μισθός πλήρους απασχόλησης (1.404,79 € ΜΕΙΚΤΑ)

481,40 € ο μέσος ΚΑΘΑΡΟΣ μισθός μερικής απασχόλησης (553,33 € ΜΕΙΚΤΑ)

Αντιφατικά και ανησυχητικά τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας-ΕΦΚΑ για τους μισθούς τού ιδιωτικού τομέα

O e-ΕΦΚΑ πρόσφατα δημοσίευσε τα «Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης μισθωτών ασφαλισμένων ιδιωτικού δικαίου e-ΕΦΚΑ» για τον Ιανουάριο 2026, τα οποία συνεχίζουν να είναι άκρως ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, των εργατικών εισοδημάτων, αλλά και των συντάξεων, στη χώρα μας. Γιατί, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού και η αγορά εργασίας (που κυριαρχείται τα τελευταία χρόνια από μεγάλη ανεργία, τους απαράδεκτα χαμηλούς μισθούς, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, καθώς επίσης και από τη «μαύρη», την υποδηλωμένη και την άτυπη απασχόληση) επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

Τα σημαντικότερα ευρήματα από την τελευταία Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας-ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026, όπως προκύπτουν ειδικότερα από τη σελίδα 7 (Πίνακας 2) της Έκθεσης, για τον αριθμό των ασφαλισμένων, την πλήρη και μερική απασχόληση και το ύψος των μισθών στις κοινές επιχειρήσεις είναι τα εξής:

α) Οι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση μειώθηκαν σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025. Ανήλθαν σε 2.007.549 και έλαβαν μέσο ημερομίσθιο 59,60 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 1.404,79 € (καθαρά 1.222,16 €),

β) Οι ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση ανήλθαν σε 578.344 και έλαβαν μέσο ημερομίσθιο 32,68 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 553,33 € (481,40 € καθαρά). Σημειώνουμε ότι τον Δεκέμβριο 2025 ο μέσος μισθός τους ανερχόταν στα 563,30 € μεικτά (καθαρά 490,07 €),

γ) Το σύνολο των ασφαλισμένων ήταν 2.670.542, με μέσο ημερομίσθιο 55,84 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 1.235,85 € (καθαρά 1.075,20 €).

δ) Η πλειονότητα των ασφαλισμένων είναι άντρες (1.389.489 έναντι 1.281.053 γυναικών).

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προσεγγίζουν μεν αλλά δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματικότητα αφού, όπως αναφέρεται στην παραπομπή (2) κάτω από τον ανωτέρω Πίνακα «(2)Ως ασφαλισμένοι με ”πλήρη απασχόληση” έχει ληφθεί ο αριθμός των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται με πλήρες ωράριο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εβδομαδιαίως, αλλιώς θεωρούνται ως εργαζόμενοι με ”μερική απασχόληση”‘». Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος που απασχολείται δύο (2) φορές την εβδομάδα με οκτάωρο την κάθε φορά (16 ώρες την εβδομάδα), λογίζεται ως έχων πλήρη απασχόληση, χωρίς όμως να είναι. Συνεπώς, η καταγραφή τού όποιου αριθμού εργαζομένων με πλήρη απασχόληση είναι εξ αρχής εσφαλμένος και φυσικά πολύ μεγαλύτερος από τον πραγματικό.

Όσον αφορά την αναντιστοιχία τού αριθμού που καταγράφεται ως σύνολο στον ανωτέρω Πίνακα (2.670.542) με το άθροισμα των με πλήρη και μερική απασχόληση (2.007.549 + 578.344 = 2.585.893), στην παραπομπή (3) κάτω από τον ανωτέρω Πίνακα σημειώνεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα(;) ότι «(3) Στο “ΣΥΝΟΛΟ*” περιλαμβάνονται οι μισθωτοί με πλήρη και μερική απασχόληση καθώς και εκείνοι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί ή είναι λάθος ο τύπος της απασχόλησης».

Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στη σελίδα 9 (Πίνακας 4) ο αριθμός των απασχολουμένων σε κοινές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 2.526.262 και σε οικοδομοτεχνικά έργα σε 69.738 δηλαδή συνολικά σε 2.596.000 εργαζόμενους και όχι 2.670.542 (σελ. 7, Πίνακας 2). Η αδικαιολόγητη αυτή αναντιστοιχία για τον αριθμό των ασφαλισμένων προκαλεί σύγχυση και δυστυχώς εκθέτει τον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, για άλλη μια φορά.

Εξάλλου, εκκωφαντική είναι και η αναντιστοιχία τού υπολογισμού των μέσων μισθών. Ενώ ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης είναι 1.404,79 € και ο αντίστοιχος τής μερικής απασχόλησης είναι 553,33 €, ως μέσος όρος αναφέρεται το ποσό των 1.235,85 € και όχι το ποσό των 979,06 €, όπως υπολογίσαμε [(1404,79 + 553,33) δια 2].

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τον κρατικό Οργανισμό e-ΕΦΚΑ να επιληφθεί των ανωτέρω ζητημάτων, ως οφείλει, προκειμένου να δημοσιοποιεί ακριβέστερα στοιχεία για τον αριθμό των ασφαλισμένων ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες και για την αξιοπιστία τού ύψους των μισθών και των ημερομισθίων.

Άλλωστε, όπως προκύπτει από τη σελίδα 9 (Πίνακας 5) για την κατανομή των ασφαλισμένων ως προς την ηλικία, προκύπτουν τα εξής:

α) 741 ασφαλισμένοι είναι άγνωστης ηλικίας, ενώ 22 εργαζόμενοι είναι κάτω των 14 ετών.

β) 40.801 ασφαλισμένοι είναι ηλικίας 65-69 ενώ 8.698 έχουν ηλικία πάνω από 70 ετών.

ΙΙΙ. Σχεδόν 1 στους 5 (21,7% επί του συνόλου των εργαζομένων) με μερική απασχόληση

Ειδικότερα, οι 578.344 μερικώς απασχολούμενοι λαμβάνουν:

μέσο ημερομίσθιο 28,43 € καθαρά (32,68 € μεικτά) και

μέσο μηνιαίο μισθό 481,40 € καθαρά (553,33 € μεικτά)!

Ως προς το είδος τής απασχόλησης, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα 2 τής Έκθεσης του ΕΦΚΑ, εξάγονται τα εξής στοιχεία για τον Ιανουάριο 2026:

2.670.542 ήταν το σύνολο των εργαζομένων στις κοινές επιχειρήσεις,

2.007.549 ήταν το σύνολο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση (75,2%),

578.344 ήταν το σύνολο των εργαζομένων με μερική απασχόληση (21,7%).

Επιπροσθέτως, ως προς το ύψος των αποδοχών όσων έχουν μερική απασχόληση, συνάγονται τα εξής αποτελέσματα:

Από τους 578.344 ασφαλισμένους με μερική απασχόληση, οι 236.426 είναι άντρες και οι 341.918 είναι γυναίκες.

Η μέση συνολική απασχόληση είναι 16,93 ημέρες (15,72 ημέρες για τους άνδρες και 17,77 ημέρες για τις γυναίκες). Είναι αυτονόητο ότι τις λοιπές ημέρες τού μήνα αναζητείται εργασία, χωρίς αυτό να καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ και τη ΔΥΠΑ.

Το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 32,68 € μεικτά (28,43 € καθαρά). Πιο συγκεκριμένα, το μέσο ημερομίσθιο για τους άντρες ανέρχεται σε 33,28 € μεικτά και για τις γυναίκες σε 32,32 € μεικτά.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός των γυναικών ανέρχεται σε 574,24 € μεικτά (499,60 € καθαρά) ενώ των ανδρών ανέρχεται σε 523,08 € (455,10 € καθαρά) επειδή όμως εργάζονται 2,05 ημέρες λιγότερες τον μήνα.

ΙV. Οι γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν το 84,6%-89,6% του μισθού των ανδρών!

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία της Έκθεσης του ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο 2026, προκύπτει ότι η ανισότητα στις απολαβές των δύο φύλων καλά κρατεί!

Πιο συγκεκριμένα, για τον Ιανουάριο 2026, εξάγονται τα εξής στοιχεία:

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άνδρες ανέρχεται σε 1.473,92 € μεικτά ενώ για τις γυναίκες σε 1.318,98 € μεικτά (διαφορά 154,94 €). Συνεπώς οι γυναίκες λαμβάνουν το 89,5% του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης των ανδρών.

Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης για τους άνδρες ανέρχεται σε 62,49 € και για τις γυναίκες σε 56,01 € (διαφορά 6,48 €). Συνεπώς οι γυναίκες λαμβάνουν το 89,6% του μέσου ημερομισθίου πλήρους απασχόλησης των ανδρών.

Το μέσο ημερομίσθιο μερικής απασχόλησης για τους άνδρες ανέρχεται σε 33,28 € και για τις γυναίκες σε 32,32 € (διαφορά 0,96 €).

Το συνολικό μέσο ημερομίσθιο για τους άνδρες ανέρχεται σε 59,90 € και για τις γυναίκες σε 51,38 € (διαφορά 8,52 €), δηλαδή οι γυναίκες λαμβάνουν το 85,77% του ημερομισθίου των ανδρών.

Ο συνολικός μέσος μισθός για τους άνδρες για τους άνδρες ανέρχεται σε 1.334,08 € μεικτά ενώ για τις γυναίκες σε 1.129,31 € μεικτά (διαφορά 204,77 €). Συνεπώς οι γυναίκες λαμβάνουν το 84,6% του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης των ανδρών.

Έτσι αποδεικνύεται ότι ακόμη και σήμερα δυστυχώς, η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αμοιβή εργασίας παραμένει.

V. Ανέφικτος ο στόχος για μέσο καθαρό μισθό 1.500 € στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα το 2027!

Μετά τη συνεχιζόμενη κατάρρευση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και το 2024 αλλά και το 2025, παρά τα αντιθέτως εξαγγελλόμενα, η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία και να αφήνει μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς, πολύ περισσότερο που στη χώρα μας τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγάλα και ο πληθωρισμός από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, με αρνητικό ρεκόρ στον πληθωρισμό τροφίμων ή «απληστίας»!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 και τον πίνακα που παρατίθεται, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στο 70% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ τελευταία είναι η Βουλγαρία (βλ. άρθρο «Αγοραστική δύναμη: Πόσο μακριά είναι η Ελλάδα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης», στην εφημερίδα «Τα Νέα» της 4-10-2025).

Αρχικά όμως η κυβέρνηση πρέπει να ξεπαγώσει, και μάλιστα αναδρομικά για τα έτη 2012-2023, τις τριετίες και να επαναφέρει τα επιδόματα που έχουν παγώσει από 15-2-2012, αποσυνδέοντάς τα από την ανεργία ή άλλο οικονομετρικό στοιχείο.

Η κατάσταση των μισθών στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα έχει αντίκτυπο και στο μείζον εθνικό ζήτημα του δημογραφικού! Είναι αυτονόητο ότι όσοι μεν από τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και καθαρό μέσο μηνιαίο μισθό 1.222 €, έχουν δημιουργήσει οικογένειες, αυτές ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ όσοι δεν είναι έγγαμοι, δυστυχώς απογοητεύονται και δεν το τολμούν!

Εξάλλου, υπ’ αυτές τις συνθήκες εργασιακής απορρύθμισης, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελεύθερο χρόνο και κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση των Ελλήνων.

Έτσι θα συνεχίζεται η καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης. Οι «εργαζόμενοι-πένητες» («working poor») αλλά και οι άνεργοι είναι εδώ, είναι δίπλα μας! Και οι προσοντούχοι νέοι μας μεταναστεύουν ακόμη στο εξωτερικό, παρά τις εξαγγελίες ότι «έχουμε βγει από τα Μνημόνια»!!

Συνεπώς, όσοι αρμόδιοι διατείνονται ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 1.404 €, ας γνωρίζουν ότι αυτή είναι η «μισή αλήθεια», όχι μόνο διότι το ποσό αυτό αφορά μεικτές αποδοχές των απασχολουμένων με πλήρη απασχόληση, αλλά κυρίως επειδή αγνοεί τις μεικτές αποδοχές ύψους 553,33 € τον μήνα για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση. Αυτοί κατεβάζουν τον μέσο μηνιαίο μισθό όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στα 1.075 € καθαρά (1.235,85 € μεικτά), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας-ΕΦΚΑ ή στα 851,80 € καθαρά (979,06 € μεικτά) κατά τους δικούς μας υπολογισμούς.

Εξάλλου, αν ληφθεί υπόψη το κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση με τα υψηλά ενοίκια, ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης, η ενεργειακή κρίση, οι οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και η υψηλή φορολόγηση στη χώρα μας, γίνεται φανερό ότι βιώνουμε «κατωτατοποίηση» των μισθών, δηλαδή σταθερή συμπίεση του ιδιωτικού μισθολογίου, όπως αποτυπώνεται και στις προαναφερόμενες Εκθέσεις των επίσημων Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Οργανισμών.

Γι’ αυτό οι νέοι μένουν μαζί με τους γονείς τους μέχρι και 40 ετών, τα χρέη των πολιτών και οι πλειστηριασμοί αυξάνονται, είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και το δημογραφικό πρόβλημα διαρκώς διογκώνεται.

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Καθηγητής – Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

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