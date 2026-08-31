Αργυρούπολη: Άνδρας κατήγγειλε ότι πήγαν να τον… αρπάξουν – Τον πυροβόλησαν στον ώμο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν αργά χθες τη νύχτα στην περιοχή της Αργυρούπολης, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα, τα οποία προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει, όταν αντιστάθηκε, οι δράστες τον πυροβόλησαν στον ώμο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 46χρονου, ο οποίος είναι από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, στην οδό Γραβιάς.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι τέσσερα άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο 46χρονος αντιστάθηκε και όπως κατήγγειλε κατά την αποχώρησή τους από το σημείο, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο.

Ο πυροβολισμός προκάλεσε διαμπερές τραύμα. Ο τραυματίας μετέβη με δικό του μέσο σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, και περιέγραψε στους γιατρούς και τις Αρχές όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν.

Προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβωθεί το τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ στην περιοχή της Αργυρούπολης και αν η καταγγελία που έχει κάνει 46χρονος και όσα έχει περιγράψει έχουν όντως γίνει έτσι.

Διαβάστε επίσης

1.235 ευρώ ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα – Στα 1.075 ευρώ ο καθαρός

Καιρός: Η Αφρική στέλνει ζέστη και σκόνη!

Αποκαταστάθηκε η τηλεματική του ΟΑΣΑ – Eίχε δεχθεί …κυβερνοεπίθεση