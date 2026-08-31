ΚΤΕΟ: Έρχονται νέα «ραβασάκια» 400 ευρώ – Ποια οχήματα μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο κλοιός των ηλεκτρονικών ελέγχων γύρω από τους ιδιοκτήτες οχημάτων σφίγγει ακόμη περισσότερο. Μετά τα ανασφάλιστα Ι.Χ. και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, σειρά παίρνουν όσοι έχουν αφήσει το όχημά τους χωρίς τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο, με την «καμπάνα» να φτάνει τα 400 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προετοιμάζει νέα μαζική διασταύρωση, αυτή τη φορά με τα αρχεία των ΚΤΕΟ. Στόχος είναι να εντοπιστούν αυτοκίνητα και άλλα οχήματα για τα οποία έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου, χωρίς να εμφανίζεται στα ηλεκτρονικά συστήματα ότι η υποχρέωση εκπληρώθηκε.

Πρόκειται ουσιαστικά για το επόμενο κεφάλαιο στο ηλεκτρονικό «σκανάρισμα» του στόλου των οχημάτων. Ήδη από τις αρχές του έτους έχουν αποσταλεί περίπου 300.000 ειδοποιήσεις και πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Για τους νέους ελέγχους θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το βασικό στοιχείο που θα εξετάζεται είναι το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κάθε οχήματος και, κυρίως, η ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί ο επόμενος έλεγχος.

Παράβαση θα διαπιστώνεται όταν δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που να προέρχεται είτε από περιοδικό ΚΤΕΟ είτε από αναγνώριση αντίστοιχου πιστοποιητικού του εξωτερικού και, ταυτόχρονα, έχει εκπνεύσει η προβλεπόμενη προθεσμία.

Για τα οχήματα που στον προηγούμενο έλεγχο είχαν χαρακτηριστεί «Επιτυχή» ή είχαν καταγραφεί μόνο «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», θα υπάρχει ένα μικρό χρονικό περιθώριο. Συγκεκριμένα, για να καταγραφεί παράβαση θα πρέπει η ημερομηνία του επόμενου ΚΤΕΟ να έχει παρέλθει κατά περισσότερο από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία της ηλεκτρονικής διασταύρωσης.

Τα πράγματα γίνονται αυστηρότερα όταν στον προηγούμενο έλεγχο έχουν καταγραφεί «Σοβαρές Ελλείψεις». Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εξετάζεται εάν ο ιδιοκτήτης επέστρεψε για τον υποχρεωτικό επανέλεγχο μέσα στην προθεσμία που του είχε δοθεί.

Για τις «Επικίνδυνες Ελλείψεις» δεν υπάρχει αντίστοιχο περιθώριο. Τα συγκεκριμένα οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν μέχρι να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ποιοι δεν κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η απουσία ΚΤΕΟ από το ηλεκτρονικό αρχείο δεν σημαίνει από μόνη της ότι θα επιβληθεί πρόστιμο.

Από τη διασταύρωση εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα οχήματα που λόγω ηλικίας δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να υποβληθούν στον πρώτο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Για τα επιβατικά Ι.Χ., τα ελαφρά φορτηγά και ορισμένες κατηγορίες δικύκλων και τρίκυκλων, η υποχρέωση για το πρώτο ΚΤΕΟ συνδέεται με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Και εδώ προβλέπεται πρόσθετο περιθώριο μίας εβδομάδας για τους ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μετρά η ημερομηνία κατά την οποία το αυτοκίνητο πήρε ελληνικές πινακίδες, αλλά η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του διεθνώς.

Όποιος, πάντως, «πιαστεί» από τη διασταύρωση να έχει αφήσει εκπρόθεσμο το ΚΤΕΟ του οχήματός του βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 400 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από το προηγούμενο κύμα διασταυρώσεων δείχνουν ότι η υποβολή ένστασης δεν αποτελεί εύκολη διέξοδο για όσους έχουν ήδη λάβει πρόστιμο.

Περίπου εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από τον έλεγχο προκύπτει ότι τα επιχειρήματα που προβάλλονται δεν ανατρέπουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα.

Στη διαδικασία έχει μπει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα της ΓΓΠΣΨΔ συγκεντρώνει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε ένστασης, τα επεξεργάζεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά και παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο αξιολόγηση της υπόθεσης.

Αρκετοί ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, επικαλούνται ότι έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, ενώ η παράβαση για την οποία ελέγχονται αφορά τα τέλη του 2025. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων παρουσιάζεται ασφαλιστήριο που ήταν ενεργό όταν εκδόθηκε το πρόστιμο, ενώ το αυτοκίνητο εμφανιζόταν χωρίς κάλυψη την ημέρα που έγινε η ηλεκτρονική διασταύρωση.

Και αυτή ακριβώς η ημερομηνία είναι που μετρά.

Με περίπου 300.000 «ραβασάκια» να έχουν ήδη φύγει από τις αρχές του έτους για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας, η ενεργοποίηση του ελέγχου για τα ΚΤΕΟ ανοίγει πλέον ένα νέο μέτωπο για τους ιδιοκτήτες. Όσοι έχουν αφήσει πίσω τον τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορούν πλέον να τους εντοπίσουν χωρίς να προηγηθεί έλεγχος στον δρόμο.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΘ: Στα 1,7 δισ. φτάνει το πακέτο – Μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

Ελλάδα δύο ταχυτήτων – Φθηνός «Παράδεισος» για τους ξένους, απρόσιτη πατρίδα για τους Έλληνες