HELLENiQ ENERGY: Διεθνής διάκριση για Σιάμισιη με φόντο την ισχυρή κερδοφορία του ενεργειακού ομίλου φέτος

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Μια διεθνής διάκριση για τον επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ενεργειακός όμιλος καταγράφει σημαντική ενίσχυση των οικονομικών του μεγεθών, εκμεταλλευόμενος τα υψηλά περιθώρια διύλισης αλλά και την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου επενδύσεων στις παραγωγικές του μονάδες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των CEO εταιρειών «Mid-Cap Oil & Gas» στην ετήσια έρευνα «2026 Emerging EMEA Executive Team» της Extel.

Η αξιολόγηση καλύπτει εταιρείες του κλάδου από την Αναδυόμενη Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και έχει ιδιαίτερο βάρος για τις εισηγμένες, καθώς προκύπτει από τις επιλογές επαγγελματιών της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα μέσω LinkedIn, απέδωσε τη διάκριση σε μεγάλο βαθμό στη συνολική πορεία και στα επιτεύγματα της ομάδας της HELLENiQ ENERGY, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποτελεί αναγνώριση τόσο της διοίκησης όσο και της προσπάθειας που έχει γίνει σε επίπεδο ομίλου.

Διπλασιάστηκαν τα προσαρμοσμένα EBITDA

Η διάκριση συμπίπτει χρονικά με μια ιδιαίτερα ισχυρή περίοδο για τα οικονομικά αποτελέσματα της HELLENiQ ENERGY.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι επιδόσεις του ομίλου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να φθάνουν τα 442 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 100% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση έπαιξαν τα περιθώρια διύλισης. Τα πραγματικά περιθώρια διαμορφώθηκαν στα 22,5 δολάρια ανά βαρέλι, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Η συγκυρία αυτή βρίσκει την HELLENiQ ENERGY με τις βασικές παραγωγικές μονάδες της σε υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας, μετά την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών και επενδύσεων.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον Ασπρόπυργο και στον hydrocracker της Ελευσίνας, ενώ ο όμιλος έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις αποδοτικότητας που ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, η HELLENiQ ENERGY έχει εισέλθει στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 χωρίς ουσιαστικές επιβαρύνσεις από προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στις συγκεκριμένες μονάδες, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη διεθνή αγορά διύλισης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση εξετάζει και τη χρονική μετάθεση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης.

Το ενδεχόμενο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει οι εργασίες να μεταφερθούν στο 2027, αντί να πραγματοποιηθούν εντός της τρέχουσας χρήσης. Εφόσον τελικά ληφθεί αυτή η απόφαση, το διυλιστήριο θα παραμείνει σε πλήρη λειτουργία σε μια περίοδο κατά την οποία τα υψηλά περιθώρια δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τις εταιρείες του κλάδου.

Το στοίχημα για τη HELLENiQ ENERGY είναι πλέον πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η ευνοϊκή συγκυρία και, κυρίως, σε ποιο βαθμό ο όμιλος θα μπορέσει να μετατρέψει τα υψηλά περιθώρια διύλισης και την αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων του σε αντίστοιχα ισχυρές επιδόσεις και στο σύνολο του 2026.

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