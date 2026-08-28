Allwyn: Άλμα 27% στα έσοδα με ώθηση από ψηφιακές δραστηριότητες και PrizePicks στο δεύτερο τρίμηνο

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Ισχυρή ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία εμφάνισε η Allwyn στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την ενίσχυση του ψηφιακού καναλιού και την ενσωμάτωση της PrizePicks να δίνουν σημαντική ώθηση στα μεγέθη του ομίλου. Θετική παρέμεινε παράλληλα η πορεία στην ηπειρωτική Ευρώπη, παρά την επιβάρυνση που προκάλεσε η υψηλότερη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά και μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα της Allwyn αυξήθηκαν κατά 27% και διαμορφώθηκαν στα 1,246 δισ. ευρώ, έναντι 979 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 29%, φτάνοντας στα 458 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 36,8% από 36,3% έναν χρόνο νωρίτερα.

Μετά και τις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου, η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο της χρήσης. Η Allwyn αναμένει αύξηση των καθαρών εσόδων κατά περίπου 25%-30% και περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA κοντά στο 37%.

Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα κέρδη για τους μετόχους

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 16% στα 284 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων κατά 35%, στα 239 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα προσαρμοσμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Allwyn, τα οποία έφτασαν στα 188 εκατ. ευρώ από 96 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 96%. Τα λειτουργικά EBITDA ενισχύθηκαν κατά 23% και διαμορφώθηκαν στα 361 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα της οργανικής ανάπτυξης είναι πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με τους συνολικούς ρυθμούς που εμφανίζουν τα αποτελέσματα. Χωρίς τη συνεισφορά της PrizePicks και μετά την προσαρμογή για την αύξηση της φορολογίας στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 5%.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει και τη σημαντική συμβολή των νέων δραστηριοτήτων στη μεγέθυνση του ομίλου.

Το online ξεπέρασε πλέον το 50%

Το ψηφιακό κανάλι εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της Allwyn. Τα καθαρά έσοδα από online gaming εκτινάχθηκαν κατά 81%, στα 596 εκατ. ευρώ, από 330 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ως αποτέλεσμα, το online αντιπροσωπεύει πλέον το 52% των συνολικών καθαρών εσόδων από gaming, έναντι 37% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα online καθαρά έσοδα από gaming ενισχύθηκαν κατά 18%, φτάνοντας στα 243 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή τους στα συνολικά έσοδα gaming της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής να διαμορφώνεται στο 35%.

Από πλευράς προϊόντων, το iGaming συνέχισε να κινείται με υψηλές ταχύτητες, καταγράφοντας αύξηση 24%. Τα καθαρά έσοδα από το αθλητικό στοίχημα ενισχύθηκαν κατά 12%, με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026 να συμβάλλει στην ενίσχυση της δραστηριότητας.

Αντίθετα, οι λοταρίες κινήθηκαν χαμηλότερα κατά 2%, καθώς η φετινή περίοδος συγκρίνεται με ένα ιδιαίτερα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν μεγάλες συσσωρεύσεις jackpot είχαν ενισχύσει τις επιδόσεις σε αρκετές αγορές.

Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή δραστηριότητα

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Ελλάδα και η Κύπρος, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% και ανήλθαν στα 731 εκατ. ευρώ. Εάν εξαιρεθεί η επίπτωση από την υψηλότερη φορολογία gaming στην Αυστρία, ο υποκείμενος ρυθμός ανάπτυξης φτάνει στο 6%.

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα προσαρμοσμένα EBITDA της περιοχής, τα οποία μειώθηκαν κατά 3%, στα 293 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη φορολογική επιβάρυνση στην αυστριακή αγορά και στις υψηλότερες αποσβέσεις που σχετίζονται με τη νέα άδεια της LottoItalia.

Χωρίς τις συγκεκριμένες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με την εταιρεία, τα προσαρμοσμένα EBITDA της ηπειρωτικής Ευρώπης θα είχαν εμφανίσει αύξηση 4%.

Παράλληλα, καταγράφηκε υποκείμενη αύξηση EBITDA και στις τρεις μεγαλύτερες αγορές της περιοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται Ελλάδα και Κύπρος, παρά τις υψηλότερες δαπάνες marketing που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η PrizePicks αλλάζει τα μεγέθη στη Βόρεια Αμερική

Καθοριστική για τη συνολική εικόνα του ομίλου ήταν η συνεισφορά της PrizePicks, η οποία ενοποιείται στα αποτελέσματα της Allwyn από τις 16 Ιανουαρίου 2026 και επηρεάζει σημαντικά τη σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Οι δραστηριότητες στη Βόρεια Αμερική απέφεραν καθαρά έσοδα 294 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 104 εκατ. ευρώ.

Η PrizePicks πραγματοποίησε αυξημένες επενδύσεις για την απόκτηση νέων πελατών με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη βάση χρηστών της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου του NFL.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού της National Lottery άρχισε να αποτυπώνεται και στην κερδοφορία. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 236 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ταμειακές ροές 398 εκατ. και δανεισμός 6,66 δισ.

Εντυπωσιακή ήταν η μεταβολή στις ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες ανήλθαν στα 398 εκατ. ευρώ, από μόλις 23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 39% στα 38 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του τεχνολογικού μετασχηματισμού της βρετανικής National Lottery.

Ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στα 6,658 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένα EBITDA στις 3,5 φορές.

Στις σημαντικότερες εκροές της περιόδου περιλαμβάνονται 465 εκατ. ευρώ για τη LottoItalia, καθώς και προκαταβολή 80 εκατ. ευρώ για τη νέα 12ετή άδεια των Ελληνικών Λαχείων.

Παρά τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, η Allwyn συνεχίζει παράλληλα τις επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους. Ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026, με την καταβολή να προγραμματίζεται για τις 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της πολιτικής για ελάχιστη ετήσια διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 150 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 21 Αυγούστου είχαν αποκτηθεί περίπου 6,54 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 89 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Allwyn βλέπει τη συνέχεια του 2026 με αισιοδοξία, διατηρώντας αμετάβλητες τις προβλέψεις της. Στους βασικούς μοχλούς για το επόμενο διάστημα τοποθετεί την περαιτέρω ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων, το iGaming και το αθλητικό στοίχημα, την ανάπτυξη της PrizePicks στη Βόρεια Αμερική και την ενίσχυση της κερδοφορίας στη βρετανική αγορά.

Παράλληλα, η στρατηγική επέκτασης συνεχίζεται και μέσω εξαγορών και συμμετοχών, με την Allwyn να συμφωνεί μετά το τέλος του τριμήνου την αύξηση του ποσοστού της στη γερμανική Next Lotto στο 65%, αποκτώντας πλέον τον έλεγχο της εταιρείας.

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