Ασφαλιστικές: Στα 22,9 δισ. ευρώ το ενεργητικό με στροφή προς τα αμοιβαία κεφάλαια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πάνω από τα 22,9 δισ. ευρώ ανέβηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, με τις επενδυτικές τοποθετήσεις του κλάδου να εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές. Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται στα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία κέρδισαν έδαφος μέσα σε μόλις τρεις μήνες, την ώρα που περιορίστηκε το μερίδιο των ομολόγων και των καταθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το συνολικό ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών διαμορφώθηκε στα 22,926 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, αυξημένο κατά 978 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.

Η αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 4,5% μέσα σε ένα τρίμηνο και συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την πορεία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των εταιρειών και τις υψηλότερες αποτιμήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Σχεδόν 1 δισ. ευρώ περισσότερα στα αμοιβαία

Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στις τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία τους αυξήθηκε στα 8,276 δισ. ευρώ από 7,315 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Πρόκειται για αύξηση 961 εκατ. ευρώ ή περίπου 13% μέσα σε τρεις μήνες.

Η εξέλιξη αποδίδεται τόσο στην άνοδο των αποτιμήσεων όσο και σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ως αποτέλεσμα, τα αμοιβαία αντιπροσωπεύουν πλέον το 36,1% του συνολικού ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, από 33,3% στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Η αλλαγή αυτή δείχνει ότι τα αμοιβαία αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στη διάρθρωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών, αν και οι χρεωστικοί τίτλοι εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία τοποθετήσεων.

Πάνω από 10,6 δισ. ευρώ σε ομόλογα

Η συνολική αξία των επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε οριακά και έφτασε τα 10,626 δισ. ευρώ, έναντι 10,572 δισ. ευρώ τρεις μήνες νωρίτερα.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από υψηλότερες αποτιμήσεις ομολόγων του εξωτερικού, οι οποίες αντιστάθμισαν τις καθαρές πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ίδια κατηγορία τίτλων.

Παρά την αύξηση κατά 54 εκατ. ευρώ σε απόλυτο μέγεθος, η συμμετοχή των χρεωστικών τίτλων στο συνολικό ενεργητικό υποχώρησε αισθητά. Από 48,2% στο πρώτο τρίμηνο περιορίστηκε στο 46,3% στο τέλος Ιουνίου.

Η μεταβολή αυτή δεν προέρχεται από μεγάλη αποχώρηση των ασφαλιστικών από την αγορά ομολόγων, αλλά κυρίως από την πολύ ταχύτερη αύξηση άλλων επενδυτικών κατηγοριών και ιδιαίτερα των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Περιορίζονται οι καταθέσεις

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών εταιρειών στις τράπεζες. Οι συνολικές καταθέσεις μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ, στα 532 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα 363 εκατ. ευρώ βρίσκονταν σε πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού, έναντι 382 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ, στα 169 εκατ. ευρώ.

Έτσι, οι καταθέσεις αντιπροσωπεύουν πλέον μόλις το 2,3% του συνολικού ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έναντι 2,6% στο τέλος Μαρτίου.

Περισσότερα κεφάλαια και στις μετοχές

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας, η συνολική αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 88 εκατ. ευρώ μέσα στο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 1,084 δισ. ευρώ από 996 εκατ. ευρώ, με την Τράπεζα της Ελλάδος να αποδίδει τη μεταβολή κυρίως στην άνοδο των αποτιμήσεων των μετοχών του εσωτερικού.

Η συμμετοχή των μετοχικών τοποθετήσεων στο συνολικό ενεργητικό ενισχύθηκε έτσι στο 4,7% από 4,5% ένα τρίμηνο νωρίτερα.

Στα 4,16 δισ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα και στην πλευρά του παθητικού. Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 267 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 4,161 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 3,894 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 503 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 16,495 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τον κλάδο ζωής. Οι τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 462 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12,901 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 78,2% του συνόλου.

Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 3,594 δισ. ευρώ.

Η εικόνα του δεύτερου τριμήνου αποτυπώνει έτσι όχι μόνο τη διεύρυνση του ισολογισμού του ασφαλιστικού κλάδου, αλλά και μια αναδιάταξη του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου. Τα ομόλογα εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση με περισσότερα από 10,6 δισ. ευρώ, όμως τα αμοιβαία κεφάλαια πλησιάζουν πλέον τα 8,3 δισ. ευρώ και κερδίζουν με ταχείς ρυθμούς μεγαλύτερο μερίδιο στις συνολικές τοποθετήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Henkel: Εξαγορές 5 δισ. ευρώ και ισχυρή κερδοφορία οδηγούν σε αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026

Active Computer Systems: Ο Στασινόπουλος αποκτά το 100% με στόχο την είσοδο στο Euronext Athens

CSG: Συμβάσεις άνω των 50 εκατ. δολαρίων για οχήματα γεφυρών σε τρεις διεθνείς αγορές