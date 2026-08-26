Henkel: Εξαγορές 5 δισ. ευρώ και ισχυρή κερδοφορία οδηγούν σε αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026

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Με επιτάχυνση των εξαγορών, οργανική ανάπτυξη πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για τη Henkel, η οποία ανεβάζει τον πήχη των προβλέψεών της για το σύνολο της χρονιάς.

Ο γερμανικός όμιλος πραγματοποίησε πωλήσεις 10,348 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, με την οργανική ανάπτυξη να διαμορφώνεται στο 3,2%, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον και τις σημαντικές αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις. Σε ονομαστικούς όρους, πάντως, οι πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 0,5%.

Ταυτόχρονα, η Henkel έχει ανοίξει έναν ιδιαίτερα επιθετικό κύκλο εξαγορών, συμφωνώντας μέσα στο πρώτο εξάμηνο πέντε συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ. Οι τέσσερις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι νέες δραστηριότητες εκτιμάται ότι μπορούν σε βάθος χρόνου να προσθέσουν περίπου 2 δισ. ευρώ στις ετήσιες πωλήσεις του ομίλου.

Κέρδη 1,62 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

Στο μέτωπο της κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο λειτουργικό αποτέλεσμα EBIT ανήλθε σε 1,620 δισ. ευρώ, από 1,614 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT ενισχύθηκε στο 15,7%, έναντι 15,5%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,86 ευρώ, αυξημένα κατά 1,8%. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, η αύξηση του EPS έφτασε το 7,1%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες έφτασαν τα 612 εκατ. ευρώ από 485 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Από την άλλη πλευρά, το μπαράζ εξαγορών έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη χρηματοοικονομική θέση. Στις 30 Ιουνίου 2026 η καθαρή χρηματοοικονομική θέση είχε διαμορφωθεί στα -1,855 δισ. ευρώ, έναντι θετικής θέσης 109 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τις εκροές για τις εξαγορές και το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Οι κόλλες οδηγούν την ανάπτυξη

Ισχυρότερη ήταν η εικόνα στην επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies, η οποία εμφάνισε πωλήσεις 5,534 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,2% σε ονομαστική βάση. Η οργανική ανάπτυξη έφτασε το 4,5%, ενώ μόνο στο δεύτερο τρίμηνο επιταχύνθηκε στο 7,4%.

Κύριος μοχλός ήταν ο τομέας Mobility & Electronics, με οργανική ανάπτυξη 7,8%, ενώ το Packaging & Consumer Goods σημείωσε αύξηση 4,7%.

Το προσαρμοσμένο EBIT της Adhesive Technologies έφτασε τα 982 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να ανεβαίνει στο 17,7% από 17,2%.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στα Consumer Brands. Οι πωλήσεις υποχώρησαν ονομαστικά κατά 3,5%, στα 4,733 δισ. ευρώ, ωστόσο σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 1,7%. Την ανάπτυξη τροφοδότησε κυρίως η κατηγορία Hair, η οποία κατέγραψε οργανική άνοδο 4,2%.

Το προσαρμοσμένο EBIT της μονάδας διαμορφώθηκε στα 724 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ το περιθώριο παρέμεινε σταθερό στο 15,3%.

Το στοίχημα των εξαγορών

Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό στοίχημα της Henkel βρίσκεται, ωστόσο, στο M&A. Ο όμιλος έχει προχωρήσει σε συμφωνίες συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ, αποκτώντας δραστηριότητες με συνδυασμένες ετήσιες πωλήσεις περίπου 1,6 δισ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τέσσερις από τις πέντε συναλλαγές: Wetherby Laroc και ATP Adhesive Systems στην Adhesive Technologies, καθώς και Not Your Mother’s και OLAPLEX στα Consumer Brands. Η εξαγορά της Stahl Group αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η OLAPLEX, με ετήσιες πωλήσεις περίπου 370 εκατ. ευρώ. Με την απόκτησή της, η Henkel ενισχύει την παρουσία της στα premium προϊόντα περιποίησης μαλλιών και κατατάσσεται πλέον, σύμφωνα με την εταιρεία, στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στα επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Η συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται ότι θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 5% τα επόμενα χρόνια.

Στον τομέα των συγκολλητικών, η ATP Adhesive Systems προσθέτει περίπου 270 εκατ. ευρώ ετήσιων πωλήσεων και δίνει στη Henkel πρόσβαση σε μια αγορά εξειδικευμένων ταινιών υψηλών επιδόσεων, η οποία εκτιμάται ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 7% ετησίως.

Οι νέες εξαγορές αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 700 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις ήδη μέσα στο 2026, ενώ έως το 2030 οι συνδυασμένες πωλήσεις τους εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ. Η Henkel προβλέπει επίσης ότι θα προσθέσουν τουλάχιστον 10% στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή έως το τέλος της δεκαετίας.

Ανεβάζει τον πήχη για το 2026

Οι επιδόσεις του εξαμήνου οδήγησαν τη διοίκηση στην αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τις πωλήσεις.

Η Henkel αναμένει πλέον οργανική ανάπτυξη του ομίλου μεταξύ 1,5% και 3,5%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 1%-3%. Για την Adhesive Technologies ο πήχης ανεβαίνει στο 2%-4% από 1%-3%, ενώ για τα Consumer Brands διατηρείται η πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,5%-2,5%.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT αναμένεται μεταξύ 14,5% και 16%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με χαμηλό έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου δείχνει ότι η Henkel στηρίζει πλέον σημαντικό μέρος της επόμενης φάσης ανάπτυξής της στον συνδυασμό οργανικής μεγέθυνσης και εξαγορών. Το τίμημα είναι ήδη ορατό στη χρηματοοικονομική της θέση, όμως ο στόχος είναι οι νέες δραστηριότητες να αρχίσουν να επιστρέφουν σημαντικό μέρος της επένδυσης μέσω υψηλότερων πωλήσεων και κερδών τα επόμενα χρόνια.

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