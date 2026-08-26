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26.08.2026 07:43

Ιεράπετρα: Εντοπισμός 218 μεταναστών σε τρία επιχειρήσεις τα ξημερώματα

26.08.2026 07:43
LIMENIKO

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Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, με συνολικά 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τη θάλασσα.

Στην πρώτη περίπτωση, drone της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 71 μετανάστες, σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι άνθρωποι περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στη δεύτερη περίπτωση, επίσης σε απόσταση περίπου 15 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με περίπου 70 μετανάστες. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με προορισμό τους Καλούς Λιμένες.

Στην τρίτη περίπτωση, περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, drone της Frontex εντόπισε και τρίτη λέμβο με περίπου 77 μετανάστες. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Δανίας, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες και τους μεταφέρει στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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