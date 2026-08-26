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26.08.2026 08:35

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σπάρτη, ένοικοι εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς

26.08.2026 08:35
sparta new

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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Σπάρτη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίου Νίκωνος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όμως οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν γρήγορα στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα αρκετοί ένοικοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες και να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό γερανοφόρο όχημα.

Όπως αναφέρει το notospress.gr οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλώβισαν έναν άνδρα από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Στο σημείο βρέθηκε και η Τροχαία Σπάρτης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας μίλησαν στο Notospress για το περιστατικό και τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση.

Γυναίκα που μένει στον δεύτερο όροφο είπε ότι ο καπνός είχε γεμίσει το σπίτι της και ότι φοβήθηκε πολύ. «Κινδύνεψα για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά η κατάσταση ήταν απελπιστική. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε άλλο», ανέφερε.

Άλλος ένοικος σημείωσε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί πριν από περίπου δύο μήνες . «Θα μπορούσαμε να είχαμε καεί. Και εγώ έχω ένα μικρό παιδί. Δεν γίνεται», είπε.

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